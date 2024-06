Szoboszlai Dominik megsérült, és elmondta, mennyire súlyosan

Lejátszotta az utolsó felkészülési mérkőzését a magyar válogatott a június 14-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. Parádés első 22 perccel 3-0-ra nyert, mindhárom gólt abban az időszakban szerezte, Varga Barnabás először gólpasszt adott, utána viszont kétszer ő talált be Izrael hálójába.

Varga Barnabás duplázott (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

– Fontos volt nekem ez a két gól, jót tett az önbizalmamnak, örülök, hogy az utolsó felkészülési meccs így sikerült – mondta a Ferencváros csatára az M4 Sport kamerája előtt. – A dublini vereség után sok mindent átbeszéltünk, és ennek köszönhetően is működött a támadójátékunk az első félidőben. A debreceni szurkolók fantasztikusak voltak, tudjuk, mindenki nagyon szorít nekünk, és igyekszünk ezt majd meghálálni az Európa-bajnokságon.

Szoboszlai elégedett

Aggodalomra adott okot, hogy a második félidő elején fogta a lábát, leült a gyepre, és cserét kért. A legfontosabb kérdés tehát az volt, hogy mennyire súlyos a sérülése, de mindenkit megnyugtatott:

– Jól leszek. Éreztem, hogy beállt a lábam, ezért kértem cserét, nem akartam kockáztatni. Nagyon jól kezdtünk, az első félidő nagyon jó volt, a második nyögvenyelős lett, de stabilan tartottuk a labdát, jó főpróba volt. Régóta ismerjük egymást Bolla Bendegúzzal, jól meg is értjük egymást, ez most is látszott. Felkészülten várjuk az Európa-bajnokságot, most az a legfontosabb, hogy mindenki egészséges legyen a jövő szombati rajtra.

jól játszott (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Sallai gólokra vágyik

Az első gól szerzője, Sallai Roland a harmadiknál visszaadta a gólpasszt Varga Barnabásnak. Ő így látta a találkozót:

– Meg tudtuk csinálni mindazt, ami hiányzott az írek ellen. Sajnos felemás lett a meccs, mert a második félidő nem sikerült jól, az ellenfélnek is lett helyzete, erre is figyelnünk kell majd az Európa-bajnokságon. A gólom ad egy plusz lökést, nagyon szeretném Németországban is gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot.

nehéz döntései

Marci Rossi szövetségi kapitány Dublinban borúsan nyilatkozott, most mosolyogva állt a kamera elé.

– Ma motiváltan és jól kezdtünk, a debreceni szurkolók inspirálták a csapatot, ráadásul még fájt a dublini vereség, javítani akartunk – mondta. – A szünet után a sok csere miatt már nem működött ugyanolyan hatékonyan a csapat, Sallait és Szoboszlait lecserélni nem volt könnyű döntés. Ha ők nincsenek a pályán, csökken a nyomás az ellenfélen. A gyengébb időszakban is akadtak jó kezdeményezéseink, biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzésen ennél is jobbak leszünk. Callum Styles rúgást kapott, még nem tudom, mekkora a baj, Szoboszlaival nem lesz gond, izomfáradtság miatt jött le. Vasárnap pihenünk, hétfőn pedig edzünk, majd indulunk Németországba. Debrecent szeretem, nagyon szeretik a futballt, kiválóan támogatták a szurkolók a csapatot.