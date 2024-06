Parádés kezdés, majd unalom, győztes főpróba Debrecenben + videók

Gyönyörű idő, nagy meleg és csaknem telt ház fogadta Debrecenben a magyar válogatottat. Igazi főpróbát láthattak a szurkolók, hiszen a csapatnak ez volt az utolsó felkészülési mérkőzése a jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokság előtt, egy hét múlva, szombaton már tétmeccsen lép pályára Svájc ellen. Most azonban Izrael volt az ellenfél, és szövetségi kapitány a Dublinban kedden 2-1-es vereséget szenvedett csapaton három helyen változtatott , a sérült Dárdai Márton és Nego Loic mellett került ki, helyettük Bolla Bendegúz és Callum Styles lépett pályára, azaz a válogatott így kezdett: Gulácsi – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla, Nagy, Styles, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

Csaknem teljesen megteltek a lelátók Debrecenben Fotó: Mirkó István

Ebből biztosra vehetjük, hogy a kontinenstornán lesz a kapus, ezt egyébként a kapitány a pénteki sajtótájékoztatón sejtetni is engedte. Akkor azt mondta, nehéz meccsre számít, és aligha bánta, hogy csalódnia kellett – a csapata az első félidő derekához érve már 3-0-ra vezetett. Kezdődött azzal, hogy látványos csel után ment el a jobb szélen, pontosan adott középre, és Varga Barnabás 8 méterről a felső lécet találta el. A 11. percben viszont már nem volt kegyelem, ekkor Bolla Bendegúz adott be jobbról remekül, Varga visszafejelte a labdát az érkező elé, ő pedig az ötösről a bal alsó sarokba küldte – 1-0. Nyolc perccel később Bolla csinált szép cselt a jobb oldalon, majd pontosan adott laposan középre, Varga pedig 4 méterről lőtt a hálóba – 2-0.

Az első gól ide, Varga Barnábás duplája pedig ide kattintva nézhető meg.

Az izraeli játékosok csak statisztáltak a szemrevaló magyar támadásokhoz, és a rémálom számukra folytatódott: a 22. percben ismét Sallai volt az előkészítő, jobbról érkező beadását Varga 6 méterről okosan fejelte a bal alsó sarokba – 3-0. Feltűnő volt, hogy a magyar válogatott a jobb oldalon mennyire hatékonyan tudott futballozni, mindhárom gól onnan indult. A vendégek át is tértek egy csere után a négyvédős felállásra, ezután viszont inkább a másik oldalon bontakoztak ki a magyar akciók, amelyek azonban kevésbé voltak veszélyesek, mint korábban. A 40. percben Callum Styles megsérült, a helyére Kleinheisler László állt be.

Bolla Bendegúz főszerepet vállalt az első két gólban Fotó: Mirkó István

A második félidőre változtatott a csapaton Marco Rossi: és állt be és Sallai Roland helyére. Nem túl mozgalmas telt az idő, aztán az 55. percben Szoboszlai Dominik leült a gyepre a combját fájlalva, a kapitány rögtön le is cserélte, Csoboth Kevint küldte be a helyére, és beállt is, aki Varga Barnabást váltotta. A sok csere után már nyoma sem volt a gördülékeny, ötletes futballnak, Izrael is egyre többet felért a magyar tizenhatoshoz, de csak szögletekhez jutott, ziccerhez nem. Nem túlzás, hogy kezdett unalomba fulladni a mérkőzés, ezt a 75. percben Ádám törhette volna meg, ám Kleinheisler passza után a labda helyet a levegőt találta el. Ezután beállt Nagy Zsolt is, ült le a kispadra.

Szoboszlai Dominikot le kellett cserélni sérülés miatt Fotó: Mirkó István

Végre újra megvillant a magyar válogatott, a 84. percben Fiola jobbról, a saját tizenhatosa elölről indította a balösszekötő helyén meglóduló Nagy Zsoltot, aki kapásból ballal 14 méterről a bal kapufára emelte a labdát.