Ő az új csodagyerek! Tizenhat éves gólszerző a spanyol válogatottban + videó

A spanyol válogatott legutóbb márciusban lépett pályára az Eb-selejtezőkön, és akkor váratlan 2-0-s vereséget szenvedett Skócia ellen idegenben, így aztán Luis de la Fuente csapata javítani készült Grúzia ellen. Sikerrel jártak a spanyolok, akik a 22. percben Álvaro Morata góljával szerezték meg a vezetést, aztán futószalagon gyártották a gólokat, félidőben már 4-0-ra vezettek úgy, hogy volt egy meg nem adott találatuk is.

Lamine Yamal már az első félidőben pályára lépett. Forrás: Twitter

Morata végül mesterhármast ért el, betalált a Lipcsében is szárnyaló Dani Olmo, volt egy grúz öngól, Nico Williams szerezte a hatodikat, a hetediket pedig Lamine Yamal, s igazából róla kell beszélni. A fiatal tehetség már az első félidő hajrájában, a 43. perben pályára lépett Olmo helyén.

A Barcelona mindössze 16 éves és 57 napos játékosa már a pályára lépésével rekordot döntött: Gavi csúcsát átadva a múltnak a spanyol válogatott történetének legfiatalabban bevetett játékosa lett. Ha ez még nem lett volna elég, góllal is emlékezetessé tette a debütálását Yamal, aki ezzel újabb rekordot vett a nevére – ő lett a spanyol válogatott valaha volt legfiatalabb gólszerzője.

Lamine Yamal megmozdulásai a meccsen:

Az sem túl gyakori, hogy egy szélső támadó előbb talál be a nemzeti csapatban, mint a klubjában, de Yamal ezt a kihívást is teljesítette, ugyanis a Barcelona mezében ez idáig nincsen gólja. A katalán csapatban múlt hétfőn, a Villarreal ellen 4-3-ra megnyert La Liga-meccsen hívta fel magára a figyelmet, amikor két gólt is előkészített, egyet Gavinak, egyet pedig Robert Lewandowskinak, és megválasztották a mérkőzés emberének.

Yamal áprilisban mutatkozott be a Barcelona első csapatában, amikor még csak 15 éves volt, és rögtön jelentkezett egy kaput eltaláló lövéssel. Az előző idényben már bajnoki címet ünnepelt a Barcával, amelynek színeiben eddig öt meccsen játszott.

Kiütéses győzelmével Spanyolország Grúziát megelőzve a csoportja második helyére lépett előre, az éllovas Skócia mögé.

Borítókép: Lamine Yamal góllal mutatkozott be a spanyol válogatottban (Forrás: Twitter)