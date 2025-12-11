balatonfűzfőbüntetőfékező sofőrsofőr

Nagyon ráfázott a büntetőfékező sofőr, azt is sejteni lehet, mi vár rá a továbbiakban + videó

Videó is készült az esetről.

Magyar Nemzet
Forrás: Veol2025. 12. 11. 17:43
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Súlyos következményei lettek egy egyszerű közlekedési vitának Balatonfűzfőn– írja a Veol. 

Részletezik, hogy egy sofőr büntetőfékezéssel próbált megleckéztetni egy másik autóst, és bár a büntetőfékező sofőr mögött haladó autós gyorsan reagált, az ütközést nem tudta elkerülni. 

Az elkövető ellen közúti veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás. A Veol cikkében azt is elolvashatja, hogy milyen büntetésre számíthatnak a büntetőfékezők. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

