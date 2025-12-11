Súlyos következményei lettek egy egyszerű közlekedési vitának Balatonfűzfőn– írja a Veol.
Nagyon ráfázott a büntetőfékező sofőr, azt is sejteni lehet, mi vár rá a továbbiakban + videó
Videó is készült az esetről.
Részletezik, hogy egy sofőr büntetőfékezéssel próbált megleckéztetni egy másik autóst, és bár a büntetőfékező sofőr mögött haladó autós gyorsan reagált, az ütközést nem tudta elkerülni.
Az elkövető ellen közúti veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárás. A Veol cikkében azt is elolvashatja, hogy milyen büntetésre számíthatnak a büntetőfékezők.
