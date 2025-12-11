Harmincöt eurót kell fizetniük XIV. Lajos egykori birtokának látogatásáért a jelenlegi 32 euró helyett a nem európai állampolgároknak.
Három euróval többe kerül megnézni ezt az európai kastélymúzeumot, persze nem mindenkinek
A versailles-i kastélymúzeum három euróval emeli a belépőjegy árát január 14-től az Európán kívüli látogatók számára, a francia kulturális minisztérium kérésére.
Az áremelés, amelyet november 27-én fogadott el a versailles-i kastélymúzeumot kezelő közintézmény igazgatótanácsa, a 2024-es látogatottság alapján készített előrejelzések szerint
évente 9,3 millió euróval több bevételt eredményezhet.
A versailles-i kastély tavaly 8,4 millió látogatót fogadott, 83 százalékuk külföldi volt. A teljes látogatói létszám 15 százalékát adó amerikaiak alkotják a legnagyobb külföldi kontingenst Kína és Olaszország előtt, amelyek 6-6 százalékot jelentenek a múzeum jelentése szerint.
További Külföld híreink
November végén a Louvre is úgy döntött, hogy megemeli a belépőjegy árát az Európán kívüli kívüli lakosok számára, akiknek január 14-től 32 eurót kell fizetniük a jelenlegi 22 euró helyett, ami 45 százalékos emelkedést jelent. A differenciált árazást Rachida Dati kulturális miniszter jelentette be január végén, és 2026-tól fokozatosan vezetik be az összes olyan francia kulturális intézményben, amelyet jelentős számban látogatnak Európán kívüli turisták.
Az álláspontom ebben a kérdésben nagyon világos: azt szeretném, hogy az EU-n kívüli látogatók többet fizessenek a belépőjegyért, és ez a felár a nemzeti örökség felújítását finanszírozza
– mondta a miniszter január végén a Le Figaro című napilapnak.
További Külföld híreink
A kulturális tárca számításai szerint a differenciált árazás évente 20-30 millió euró többletbevételt jelenthet, és jövőre vonatkozik majd a párizsi opera, a Sainte-Chapelle és a Chambord-kastély belépőjegyeire is.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
NATO-főtitkár: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek + videó
A háborús pszichózis tovább terjed.
Fordulat Ukrajnában: kiengedték a nyomozókat, akik útban lehettek a korrupciós ügyben
Fordulat a botrányban.
Merz Berlinbe hívja Trumpot és Zelenszkijt
A tárgyalások egyik legérzékenyebb pontja Ukrajna esetleges területi engedményre való hajlandósága.
Szijjártó Péter: A világnak elege van a liberális mainstream uralmából
Fordul a világ széljárása – emelte ki a külügyminiszter.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
NATO-főtitkár: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek + videó
A háborús pszichózis tovább terjed.
Fordulat Ukrajnában: kiengedték a nyomozókat, akik útban lehettek a korrupciós ügyben
Fordulat a botrányban.
Merz Berlinbe hívja Trumpot és Zelenszkijt
A tárgyalások egyik legérzékenyebb pontja Ukrajna esetleges területi engedményre való hajlandósága.
Szijjártó Péter: A világnak elege van a liberális mainstream uralmából
Fordul a világ széljárása – emelte ki a külügyminiszter.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!