Három euróval többe kerül megnézni ezt az európai kastélymúzeumot, persze nem mindenkinek

Az áremelés, amelyet november 27-én fogadott el a versailles-i kastélymúzeumot kezelő közintézmény igazgatótanácsa, a 2024-es látogatottság alapján készített előrejelzések szerint

évente 9,3 millió euróval több bevételt eredményezhet.

A versailles-i kastély tavaly 8,4 millió látogatót fogadott, 83 százalékuk külföldi volt. A teljes látogatói létszám 15 százalékát adó amerikaiak alkotják a legnagyobb külföldi kontingenst Kína és Olaszország előtt, amelyek 6-6 százalékot jelentenek a múzeum jelentése szerint.