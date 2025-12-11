belépőjegylouvrelátogatóversailles

Három euróval többe kerül megnézni ezt az európai kastélymúzeumot, persze nem mindenkinek

A versailles-i kastélymúzeum három euróval emeli a belépőjegy árát január 14-től az Európán kívüli látogatók számára, a francia kulturális minisztérium kérésére.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 11. 17:03
A kongresszus ülésterme a versailles-i kastélyban Fotó: Teresa Suárez Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Harmincöt eurót kell fizetniük XIV. Lajos egykori birtokának látogatásáért a jelenlegi 32 euró helyett a nem európai állampolgároknak.

Az áremelés, amelyet november 27-én fogadott el a versailles-i kastélymúzeumot kezelő közintézmény igazgatótanácsa, a 2024-es látogatottság alapján készített előrejelzések szerint 

évente 9,3 millió euróval több bevételt eredményezhet.

A versailles-i kastély tavaly 8,4 millió látogatót fogadott, 83 százalékuk külföldi volt. A teljes látogatói létszám 15 százalékát adó amerikaiak alkotják a legnagyobb külföldi kontingenst Kína és Olaszország előtt, amelyek 6-6 százalékot jelentenek a múzeum jelentése szerint.

November végén a Louvre is úgy döntött, hogy megemeli a belépőjegy árát az Európán kívüli kívüli lakosok számára, akiknek január 14-től 32 eurót kell fizetniük a jelenlegi 22 euró helyett, ami 45 százalékos emelkedést jelent. A differenciált árazást Rachida Dati kulturális miniszter jelentette be január végén, és 2026-tól fokozatosan vezetik be az összes olyan francia kulturális intézményben, amelyet jelentős számban látogatnak Európán kívüli turisták.

Az álláspontom ebben a kérdésben nagyon világos: azt szeretném, hogy az EU-n kívüli látogatók többet fizessenek a belépőjegyért, és ez a felár a nemzeti örökség felújítását finanszírozza

– mondta a miniszter január végén a Le Figaro című napilapnak.

A kulturális tárca számításai szerint a differenciált árazás évente 20-30 millió euró többletbevételt jelenthet, és jövőre vonatkozik majd a párizsi opera, a Sainte-Chapelle és a Chambord-kastély belépőjegyeire is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu