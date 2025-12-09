Megpróbálta elégetni, bedobta a folyóba, megint felgyújtotta, majd feldarabolta az exét egy zalai férfi

A sértett halálát csak órákkal később észlelte a férfi és a bántalmazás során jelen lévő másik hajléktalan, a másodrendű vádlott. A bántalmazó utasítására a társa pokrócokat terített a holttestre, majd az elsőrendű vádlott megpróbálta elégetni a testet. Miután a tervét nem tudta megvalósítani, a megégett holttestet a Zala folyóhoz vitte, és a vízbe dobta, de a vádlottak másnap észlelték, hogy a víz nem vitte el a testet, ezért a bántalmazó kiemelte, és újból meggyújtotta, majd néhány óra elteltével a maradványokat feldarabolta és a másodrendű vádlott jelenlétében elásta.

A vádlottak megbeszélték, hogy a sértettről azt híresztelik, hogy külföldre ment prostituáltnak.