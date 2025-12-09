holttestpokrócvascsőmaradvány

Megpróbálta elégetni, bedobta a folyóba, megint felgyújtotta, majd feldarabolta az exét egy zalai férfi

Aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett halált okozó testi sértés miatt tíz év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla kedden egy zalaegerszegi hajléktalan férfire, amiért élettársát egy vascsővel agyonverte, testét megpróbálta elégetni, folyóba dobta, végül feldarabolta és elásta 2023-ban. A táblabíróság ezzel helybenhagyta az első fokon eljáró Zalaegerszegi Törvényszék ítéletét.

2025. 12. 09.
A vádlott és élettársa hajléktalan volt, és alkoholproblémákkal küzdöttek. Ez idő alatt pedig a férfi többször – olykor nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozva – bántalmazta párját. Két éve ősszel ismét veszekedtek, a férfi negyedórán át bántalmazta – ököllel ütötte, rugdosta és egy vascsővel is több alkalommal megütötte – társát, aki meghalt.

A sértett halálát csak órákkal később észlelte a férfi és a bántalmazás során jelen lévő másik hajléktalan, a másodrendű vádlott. A bántalmazó utasítására a társa pokrócokat terített a holttestre, majd az elsőrendű vádlott megpróbálta elégetni a testet. Miután a tervét nem tudta megvalósítani, a megégett holttestet a Zala folyóhoz vitte, és a vízbe dobta, de a vádlottak másnap észlelték, hogy a víz nem vitte el a testet, ezért a bántalmazó kiemelte, és újból meggyújtotta, majd néhány óra elteltével a maradványokat feldarabolta és a másodrendű vádlott jelenlétében elásta.

A vádlottak megbeszélték, hogy a sértettről azt híresztelik, hogy külföldre ment prostituáltnak.

A bántalmazó ezután – még szintén 2023 őszén – összeszólalkozott testvérével is, akit késsel egy alkalommal vállon szúrt, ennek következtében a testvér nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A Zalaegerszegi Törvényszék a bántalmazót aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett testi sértés, halált okozó testi sértés, továbbá súlyos testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért tíz év börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Társát a bíróság bűnpártolás vétsége miatt hatvan nap elzárásra ítélte. A Pécsi Ítélőtábla a Zalaegerszegi Törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

