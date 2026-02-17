Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

tisza pártválasztáslistaMagyar Péter

Nyílt lapok a Fidesznél, a Tisza Párt listája viszont még mindig titkos

Egyelőre nem tudni, hogy kikkel számol Magyar Péter a Tisza Párt választási listáján. Azonban az első tiszásnak nevezett Kéri László szerint a régi baloldali szereplőket, mint például Hadházy Ákos vagy Szabó Tímea, fel kell venni a választási listára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 9:12
Erős kontraszt rajzolódik ki, ha megnézzük, hogy áll a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt a választásokhoz közeledve. Mint ismert, az április 12-én tartják az országgyűlési választást, aminek a hivatalos kampányidőszaka ötven nappal korábban, vagyis február 21-én, ezen a héten szombaton kezdődik. A Fidesz január 10-i kongresszusán már kiderült, hogy kik lesznek a kormánypártok jelöltjei a 106 egyéni választókörzetben. Majd tegnap bemutatták a Fidesz–KDNP országos listájának az első 93 nevét, amivel véglegessé válik a kormánypártok kerete a választásra.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) országjáráson Mártélyon 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) és Czirbus Gábor, a Fidesz–KDNP Csongrád-Csanád vármegyei 4-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje (j). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Magabiztosan fordulhatnak rá a kormánypártok a választási kampányra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

Levitézlett baloldaliakkal lehet tele a Tisza Párt listája

Ehhez képest a Tisza Párt választási listája még várat magára, ami azt mutatja, hogy komoly káderhiánnyal küzdhet Magyar Péter. Erre lehet következtetni abból is, hogy nemrég a Radnai Márk Tisza alelnök által első tiszásnak nevezett Kéri László a Klubrádióban azt fejtegette, hogy a régi baloldali politikusait is fel kellene venni a választási listára.

Kéri szerint Magyar Péter még egy ideig eljátszhatja, hogy nincs köze az óbaloldalhoz, de a 2026-os választások előtt elkerülhetetlen lépésre kényszerül.

Szerinte ugyanis a Tisza Pártnak be kell majd vennie országos listájára az óbaloldali szereplők egy részét – köztük Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást és még több, jelenleg is mandátummal rendelkező politikust. Kéri szerint ezzel a húzással a Tisza két célt is elérhetne. Egyrészt nem lenne szükség arra, hogy ezek a politikusok újra egyéniben induljanak, ahol nagy eséllyel tiszás jelöltekkel kellene versenyezniük. Másrészt a Tisza országos listáján könnyedén befuthatnának olyan helyekre, amelyek Kéri szerint biztos mandátumot jelentenek majd.

Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Foghatja a fejét Magyar Péter, elakadt a Tisza Párt jelöltállítása (Fotó: Máté Krisztián)

 

Botrányos volt az egyéni jelöltek kiválasztása

Még tavaly ősszel zajlott a Tisza Párt előválasztása, azonban a napvilágra került információk szerint ez nem volt több, mint egy színjáték és valójában a szűk pártvezetés döntött a jelöltekről. Erre már a lebonyolítás szabályaiból is egyértelműen lehetett következtetni, hiszen a pártelnökség vétójoggal rendelkezett, vagyis a végső listát Magyar Péterék állíthatták össze.

Korábbi információk szerint 

jó néhány országos egyéni választókerületben már az előválasztás megkezdése előtt eldőlt, hogy kiket indít áprilisban a Tisza Párt.

Nemrég pedig Radnai Márk írt arról, hogy miként zajlott az úgynevezett előválasztás a Tisza Pártban. Magyar Péter jobbkeze azt állította, hogy Magyar Péter felkérésére indul április 12-én az országgyűlési választásokon az Esztergom központú választókerületben. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem a választópolgárok voksai döntöttek Radnai indulásáról, vagyis a hatalmas médiakampánnyal lezajlott novemberi előválasztás csupán színjáték volt.

A Tiszából kiugrott Csercsa Balázs, a párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője az Indexnek elmondta:

a jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották. A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hoztak.

Ráadásul az előválasztáson induló jelöltekről hamar kiderült, hogy ezer szállal köthetőek a régi baloldalhoz is. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

