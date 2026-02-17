Nyílt lapok a Fidesznél, a Tisza Párt listája viszont még mindig titkos

Erős kontraszt rajzolódik ki, ha megnézzük, hogy áll a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt a választásokhoz közeledve. Mint ismert, az április 12-én tartják az országgyűlési választást, aminek a hivatalos kampányidőszaka ötven nappal korábban, vagyis február 21-én, ezen a héten szombaton kezdődik. A Fidesz január 10-i kongresszusán már kiderült, hogy kik lesznek a kormánypártok jelöltjei a 106 egyéni választókörzetben. Majd tegnap bemutatták a Fidesz–KDNP országos listájának az első 93 nevét, amivel véglegessé válik a kormánypártok kerete a választásra.

Magabiztosan fordulhatnak rá a kormánypártok a választási kampányra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Levitézlett baloldaliakkal lehet tele a Tisza Párt listája

Ehhez képest a Tisza Párt választási listája még várat magára, ami azt mutatja, hogy komoly káderhiánnyal küzdhet Magyar Péter. Erre lehet következtetni abból is, hogy nemrég a Radnai Márk Tisza alelnök által első tiszásnak nevezett Kéri László a Klubrádióban azt fejtegette, hogy a régi baloldali politikusait is fel kellene venni a választási listára.

Kéri szerint Magyar Péter még egy ideig eljátszhatja, hogy nincs köze az óbaloldalhoz, de a 2026-os választások előtt elkerülhetetlen lépésre kényszerül.

Szerinte ugyanis a Tisza Pártnak be kell majd vennie országos listájára az óbaloldali szereplők egy részét – köztük Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást és még több, jelenleg is mandátummal rendelkező politikust. Kéri szerint ezzel a húzással a Tisza két célt is elérhetne. Egyrészt nem lenne szükség arra, hogy ezek a politikusok újra egyéniben induljanak, ahol nagy eséllyel tiszás jelöltekkel kellene versenyezniük. Másrészt a Tisza országos listáján könnyedén befuthatnának olyan helyekre, amelyek Kéri szerint biztos mandátumot jelentenek majd.

Foghatja a fejét Magyar Péter, elakadt a Tisza Párt jelöltállítása (Fotó: Máté Krisztián)

Botrányos volt az egyéni jelöltek kiválasztása

Még tavaly ősszel zajlott a Tisza Párt előválasztása, azonban a napvilágra került információk szerint ez nem volt több, mint egy színjáték és valójában a szűk pártvezetés döntött a jelöltekről. Erre már a lebonyolítás szabályaiból is egyértelműen lehetett következtetni, hiszen a pártelnökség vétójoggal rendelkezett, vagyis a végső listát Magyar Péterék állíthatták össze.