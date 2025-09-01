Révész Bulcsú ismételne a Ronnie O’Sullivan elleni meccs után

Révész Bulcsú a második idényét teljesíti a profi sznúkeresek mezőnyében, s ez az első, amelyben már küzdenie kell azért, hogy a World Snooker Tour tagja is maradhasson. A még mindig csak tizennyolc éves magyar játékos a 2025/26-os évadban már világbajnokot is győzött le, a jól fizető Saudi Arabia Snooker Masters – amely Neil Robertson és Ronnie O’Sullivan körömrágós döntőjével zárult – viszont csalódást jelentett Révész Bulcsúnak, a tizennégy éves Michal Szubarczyk győzte le őt.

Révész Bulcsú már nem a World Snooker Tour legtapasztalatlanabb játékosai közé tartozik (Fotó: Kurucz Árpád)

– Nyilván senki nem szeret kikapni egy tizennégy éves játékostól, de egy nagyon tehetséges, és nagyon jól játszó játékosról van szó, amit már többször is megmutatott. Mindezek mellett ő csupán a harmadik olyan játékos volt, aki fiatalabb nálam, és le tudott győzni. Ez nem rossz statisztika – reagált erre a vereségre az Eurosportnak nyilatkozva Révész Bulcsú, aki azt is kiemelte: a vereség motiválta abban, hogy még többen gyakoroljon.

Révész Bulcsú emlékei: maximum brék és Ronnie O’Sullivan elleni csata

Szeptember első napján Révész újra asztalhoz lép, a Xi’an Grand Prix selejtezőjében Hszü Sze lesz az ellenfele, aki az előző idényben a Welsh Open selejtezőjében maximum bréket is lökött a magyar játékos elleni győzelme során.

Ennek a megismétlésére természetesen nem vágyik Révész Bulcsú, a saját tavalyi teljesítményét viszont megismételné, amikor feljutott a kínai verseny főtáblájára, s ott a hétszeres világbajnok legenda, Ronnie O’Sullivan ellen is vezetett.

Ki Révész Bulcsú utódja?

A héten még egy selejtezőben szerepel Révész Bulcsú, a Northern Ireland Open kvalifikációjában az ír Leone Crawley ellen kezd, aki idén junior világbajnokként jutott a profik közé, épp úgy, ahogy tavaly Révész tette. Azon a versenyen győzelem esetén még egy kvalifikációs meccs várna a magyar játékosra, David Lilley ellen.