Íme a brék, amellyel Révész Bulcsú vezetett Ronnie O’Sullivan ellen + videó

A Xi’an Grand Prix első fordulójában a sznúker történetének legeredményesebb játékosa, Ronnie O’Sullivan és az első magyar profi játékos, Révész Bulcsú játszott egymás ellen. A párosítás már önmagában különleges volt a tizenhét éves, első profi idényét töltő Révész Bulcsú számára, de a magyar fiatalember hamar jelezte, hogy nem az áldozati bárány szerepére törekszik a nagy Ronnie O’Sullivan ellen.

Ronnie O’Sullivan elveszítette az első frémet Révész Bulcsú ellen (Fotó: World Snooker Tour)

Révész Bulcsú a tavalyi idényben vehetett részt először profi pontszerző verseny, akkor a Shoot Out főtábláján, ahol a korábbi világbajnok, Shaun Murphy szenzációs teljesítményt nyújtott a magyar játékos ellen. Révész a legutóbbi két világbajnokság selejtezőjében is indulhatott, idén tavasszal már meccset is nyert a sznúkerlegenda névrokona, Sean O’Sullivan ellen.

A 2024/25-ös – és a 2025/26-os – idényt viszont februári junior világbajnoki címének köszönhetően Révész Bulcsú teljes egészében a profik között töltheti. A szezon első versenyén, a rövid meccsekből álló, csoportkörös lebonyolítású Championship League versenyen egy döntetlen, két vereség volt a mérlege.