Révész Bulcsú a háromszoros világbajnoktól leste el a titkot

Révész Bulcsú elérte a sznúker-világbajnokság előtt kitűzött célját, megnyerte az első selejtezős meccsét Sean O’Sullivan ellen. Pedig egyáltalán nem indult jól a mérkőzés, a magyar játékos 6-1-es hátrányba került. Révész Bulcsú azonban fokozatosan visszakapaszkodott, s a meccs végén zsinórban öt frémet nyerve 10-8-ra győzött.

Révész Bulcsú ötfrémes hátrányban sem adta fel, nagyot küzdött. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

– 6-1-es hátrányban csak arra gondoltam, hogy semmiképpen sem akarom feladni, és miután 6-3-ra szépítettem, bíztam benne, hogy ha a folytatásban a legjobb játékomat nyújtom, akkor nyerhetek. Aztán 8-5-nél ugyanarra gondoltam, hogy ne adjam fel, semmiképpen sem akartam 10-5-re kikapni. A bíró megkért, hogy nem gondolkozzam annyit a lökésválasztáson, ami miatt kicsit haragudtam rá, de a gyorsabb, dinamikusabb játékra váltás végül is segített, és a magam javára fordítottam a meccset – foglalta össze a fordítás menetét Révész Bulcsú a győzelem után adott interjúban.

Mark Williams taktikáját követte Révész Bulcsú

Révész Bulcsú köszönetet mondott azoknak, akik folyamatosan támogatják a pályafutását, és elmondta: bízik benne, hogy a sikerei a magyar sznúkeréletben is fejlődést eredményeznek. A tizenhét éves játékos lett idén az első magyar sznúkeres, aki beverekedte magát a profi mezőnybe, ő lett az első, aki vb-selejtezős meccset nyert, és korábban az idényben szintén úttörő volt abban is, hogy pontszerző verseny főtábláján játszhatott. A decemberi Shoot Out szóba is került az interjúban.