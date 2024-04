Révész Bulcsú magabiztosan várja az O’Sullivan elleni vb-rajtot

Április 8-án, hétfőn kezdődik az idei sznúker-világbajnokság selejtezője, s a tavalyi kiíráshoz hasonlóan ezúttal is tagja a mezőnynek a legjobb magyar játékos, Révész Bulcsú. Az ellenfele az első fordulóban az angol Sean O’Sullivan lesz, akinek a neve jól cseng a sportágban, ám ő csupán a nyolcadik világbajnoki címére hajtó legenda, Ronnie O’Sullivan névrokona. A tizenhét éves Révész Bulcsú már a sorsolás előtt is célként tűzte ki, hogy meccset nyerjen az idei vb-selejtezőben, és immár az ellenfél ismeretében is úgy érzi, képes erre.

Révész Bulcsú a juniorok mezőnyében világbajnok lett idén (Fotó: World Snooker Federation/ANDY CHUBB)

– Láttam már néhányszor játszani, a benyomásaim alapján nem tartozik a legkiegyensúlyozottabb játékosok közé, de mindenféleképpen kemény ellenfél. A legjobbamat kell nyújtanom, hogy meg tudjam verni, de hiszem, hogy képes vagyok rá – mondta eltökélten lapunknak Révész Bulcsú.

Sean O’Sullivan huszonkilenc éves, a mostani a tizedik alkalom, amikor szerepel a vb-selejtezőben, tavaly, kilencedik nekifutásra tudott először meccset nyerni. S amíg Révész Bulcsú az idei junior-vb-címével már bebiztosította, hogy a következő két idényben a profi mezőny tagja lesz, O’Sullivannek éppen kifelé áll a rúdja, csak óriási sheffieldi meneteléssel tarthatná magát a profik között, ahonnan korábban már kétszer is kiesett. Nyomás tehát inkább az ellenfélre nehezedik, ugyanakkor Révész nem is akar túl sokat a riválisával foglalkozni.