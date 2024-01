Ronnie O’Sullivan csúcsa odalett, de nagyobb bravúr kapujába lépett + videó

Ronnie O’Sullivan úgy kezdte a 2023/24-es idényt, hogy a sznúker három legfontosabb trófeája (világbajnokság, Egyesült Királyság Bajnokság, Masters) közül valamennyit hétszer nyerte meg. Nos, utóbbi két tornán már nyolc végső sikernél jár, azok után, hogy az 1990-es évek elején mindkét versenynek a legfiatalabb győztese lett, most már mindkét esemény történetében ő a legidősebb bajnok is. Ronnie O’Sullivan a Masters vasárnapi döntőjében Ali Carter ellen nyert 10-7-re, s életében először úgy vehet majd részt a világbajnokságon, hogy egy idényen belül is megnyerheti a három Triple Crown-eseményt.

Ronnie O’Sullivan és a Masters egyedi trófeája (Fotó: AFP/Justin Tallis)

O’Sullivan a döntőig magabiztosan menetelt, Ting Csün-huj (6-3), Barry Hawkins (6-3) és Shaun Murphy (6-2) ellen sem forgott komoly veszélyben a továbbjutása. A fináléban viszont 6-3-as hátrányba került Ali Carter ellen.