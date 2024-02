Ronnie O’Sullivan reméli, hogy Révész Bulcsú visszafogja magát ellene

– A döntő előtt másfél órával tudtam meg Jason Fergusontól, a Professzionális Biliárd és Snooker Szövetség elnökétől, hogy mindenképp győznöm kell. Az ázsiai sorozatból még két verseny hátravan, Kong akár el is veszítheti az első helyét, de ha mégsem így történne, az időrendiség miatt akkor is ő kapta volna a junior-vb-s Tour-kártyát. Nem is volt baj, jobb volt így játszani, tudva, hogy nyernem kell, mintha nem tudtam volna pontosan, hogy mi a helyzet – mondta Révész Bulcsú a Sportrádióban.

A magyar sznúkeres szerint az döntött a Kong elleni fináléban, hogy a kínaival ellentétben ő a mérkőzés első felében még függetleníteni tudta magát a téttől, és 3-1-ig kifejezetten jól sznúkerezett, ebben a szakaszban lökte meg a torna legnagyobb, 130-as brékjét.

Mit üzent Ronnie O’Sullivan Révész Bulcsúnak?

Révész örömmel számolt be arról, hogy a mérföldkövet jelentő győzelmet követően hetvenkét gratuláló Messenger-üzenet várta. Példaképe, a hétszeres világbajnok-legenda, Ronnie O’Sullivan pedig videóüzenetben üdvözölte Révészt a profik között.