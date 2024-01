Ronnie O’Sullivan elleni meccsre vágyik a magyar sznúkeres + videó

Révész Bulcsú a 2023/24-es idényben már bemutatkozhatott pontszerző verseny főtábláján is, lépésről lépésre halad céljai felé. A tizenhét éves magyar sznúkerjátékos először a profi mezőnybe kerülne be, idővel pedig annak csúcsára is eljutna, világbajnok és világelső lenne. Révész Bulcsú emellett arra is vágyik, hogy a hétszeres világbajnok legenda, Ronnie O’Sullivan ellen játszhasson. Gálakörülmények között ez már megadatott neki.

Révész Bulcsú és Ronnie O’Sullivan. Fotó: Magyar Snooker Gála/Oláh Gergely Máté

Lapunkban korábban is írtunk már Révész Bulcsú kibontakozó pályafutásáról. Noha a sznúker itthon egyáltalán nem nevezhető tömegsportágnak, Révész már egészen fiatal korától ezt a sportágat űzi.