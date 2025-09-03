Aggasztó a Ronnie O’Sullivan örökébe lépő világbajnok állapota: rögtön idei első meccsén csúnyán végezte

Luca Brecel Leicesterben, a Xi’an Grand Prix selejtezőjén Sunny Akani ellen mindössze két frame-et játszott. A harmadik játék közepén, 2-0-ás és 40-1-es hátrányban felállt a székéből, és egyszerűen közölte: nem folytatja. Akani és a nézők megdöbbenve figyelték, ahogy a világbajnok kézfogással lezárja a mérkőzést.

Luca Brecel 2023-ban világbajnok lett, Ronnie O’Sullivan is dicsérte, azóta azonban megfeneklett a pályafutása, ráadásul egészségügyi problémái is vannak Fotó: OLI SCARFF / AFP

Miért nem játszhatott Brecel a saját dákójával?

Brecel az Instagramon így indokolta a döntését:

– Az egyetlen valódi oka a mai feladásnak: a saját dákómat „overpower” miatt nem tudtam használni, ezért egy kollégától kölcsönzött dákóval játszottam. Minden valamirevaló sznúkerkerjátékos tudja, mennyire nehéz kölcsöndákóval játszani. Harcos mentalitással kezdtem a meccset, de hamar rájöttem, hogy abban a fadarabban semmi érzés nincs. Az elmúlt hetekben hihetetlenül jó érzés volt a karomban. Semmi köze ehhez az egészhez, de megyünk tovább!

A bejegyzésben szándékosan hagytuk benne az angol „overpower” kifejezést, ugyanis nem teljesen világos, hogy Luca Brecel mire céloz. Túlsúly, túlerő? Mindegy is, a lényeg az, hogy nem tudta a saját dákóját használni és feladta a meccset.

Drama on the table! 😳

Luca Brecel concedes at 2-0 down, trailing by 40 in frame 3. Just as Sunny Akani lines up an easy blue, Brecel gets up and shakes his hand. pic.twitter.com/gr10GGeOtu — I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) September 2, 2025

Ronnie O’Sullivant is megbüntették feladás miatt

A váratlan feladás komoly pénzügyi következményekkel is járhat: a múltban már több játékost megbírságoltak hasonló esetekért, köztük Ronnie O’Sullivant is, akit 2006-ban 20 800 fontra büntettek, amikor a UK Championship negyeddöntőjét adta fel menet közben Steven Hendry ellen. Előrebocsátjuk: Luca Brecel sem ússza meg.

Egészségi gondok – mi lesz a két évvel ezelőtti világbajnokkal?

Brecel ráadásul április óta sorra mondja vissza a tornákat, nem indult a Championship League-en, a Saudi Arabia Mastersen és a Wuhan Openen sem. Nem hallgatja el az okát, nyíltan beszélt arról, hogy egészségi problémákkal küzd.

Részleteket nem árult el, de a Welsh Open elődöntőjében migrén miatt látászavara következtében kellett félbeszakítani Mark Selby elleni mérkőzését, csak hosszabb szünet után tudta folytatni. Ez is jelzi, hogy a problémái nem pusztán általános rosszullétek, hanem a játék közben is jelentkezhetnek.