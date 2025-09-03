sznúkerLuca BrecelRonnie O ' Sullivanrosszullétekvilágbajnok

Aggasztó a Ronnie O’Sullivan örökébe lépő világbajnok állapota: rögtön idei első meccsén csúnyán végezte

Már javában zajlik az idény, de a sznúker 2023-as világbajnoka csak most játszotta az első meccsét. A próbálkozása botrányosra sikeredett: Luca Brecel a találkozót a harmadik frémben feladta, majd elviharzott, amiért súlyos büntetésre számíthat. A belga játékos egyelőre pontosan nem ismert egészségügyi problémával küzd, ami a pályafutását veszélyezteti. Pedig Ronnie O’Sullivan anno őt tette meg az egyik lehetséges utódjának.

2025. 09. 03. 13:23
Luca Brecelnek kölcsön dákóval nem ment Fotó: CHEONG KAM KA Forrás: XINHUA
Luca Brecel Leicesterben, a Xi’an Grand Prix selejtezőjén Sunny Akani ellen mindössze két frame-et játszott. A harmadik játék közepén, 2-0-ás és 40-1-es hátrányban felállt a székéből, és egyszerűen közölte: nem folytatja. Akani és a nézők megdöbbenve figyelték, ahogy a világbajnok kézfogással lezárja a mérkőzést.

Belgian snooker player Luca Brecel speaks to the press during the media day launching the start of the World Snooker Championship 2025 at Crucible Theatre on April 18, 2025 in Sheffield, northern England. The World Snooker Championship 2025 will take place from April 19 to May 5, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Luca Brecel 2023-ban világbajnok lett, Ronnie O’Sullivan is dicsérte, azóta azonban megfeneklett a pályafutása, ráadásul egészségügyi problémái is vannak Fotó: OLI SCARFF / AFP

Miért nem játszhatott Brecel a saját dákójával?

Brecel az Instagramon így indokolta a döntését:

– Az egyetlen valódi oka a mai feladásnak: a saját dákómat „overpower” miatt nem tudtam használni, ezért egy kollégától kölcsönzött dákóval játszottam. Minden valamirevaló sznúkerkerjátékos tudja, mennyire nehéz kölcsöndákóval játszani. Harcos mentalitással kezdtem a meccset, de hamar rájöttem, hogy abban a fadarabban semmi érzés nincs. Az elmúlt hetekben hihetetlenül jó érzés volt a karomban. Semmi köze ehhez az egészhez, de megyünk tovább!

A bejegyzésben szándékosan hagytuk benne az angol „overpower” kifejezést, ugyanis nem teljesen világos, hogy Luca Brecel mire céloz. Túlsúly, túlerő? Mindegy is, a lényeg az, hogy nem tudta a saját dákóját használni és feladta a meccset.

Ronnie O’Sullivant is megbüntették feladás miatt

A váratlan feladás komoly pénzügyi következményekkel is járhat: a múltban már több játékost megbírságoltak hasonló esetekért, köztük Ronnie O’Sullivant is, akit 2006-ban 20 800 fontra büntettek, amikor a UK Championship negyeddöntőjét adta fel menet közben Steven Hendry ellen. Előrebocsátjuk: Luca Brecel sem ússza meg.

Egészségi gondok – mi lesz a két évvel ezelőtti világbajnokkal?

Brecel ráadásul április óta sorra mondja vissza a tornákat, nem indult a Championship League-en, a Saudi Arabia Mastersen és a Wuhan Openen sem. Nem hallgatja el az okát, nyíltan beszélt arról, hogy egészségi problémákkal küzd.

Részleteket nem árult el, de a Welsh Open elődöntőjében migrén miatt látászavara következtében kellett félbeszakítani Mark Selby elleni mérkőzését, csak hosszabb szünet után tudta folytatni. Ez is jelzi, hogy a problémái nem pusztán általános rosszullétek, hanem a játék közben is jelentkezhetnek.

Brecel mindenesetre optimista. – Frusztráló, hogy nem tudok utazni és versenyezni, de hiszem, hogy erősebben térek vissza – üzente a rajongóinak.

A két évvel ezelőtti világbajnok a világranglistán visszacsúszott a 39. helyre. Legközelebb a szeptember 11-én kezdődő English Open próbálkozhat versenyen.

 



 

