Aggasztó a Ronnie O’Sullivan örökébe lépő világbajnok állapota: rögtön idei első meccsén csúnyán végezte

Luca Brecel Leicesterben, a Xi’an Grand Prix selejtezőjén Sunny Akani ellen mindössze két frame-et játszott. A harmadik játék közepén, 2-0-ás és 40-1-es hátrányban felállt a székéből, és egyszerűen közölte: nem folytatja. Akani és a nézők megdöbbenve figyelték, ahogy a világbajnok kézfogással lezárja a mérkőzést.
Miért nem játszhatott Brecel a saját dákójával?
Brecel az Instagramon így indokolta a döntését:
– Az egyetlen valódi oka a mai feladásnak: a saját dákómat „overpower” miatt nem tudtam használni, ezért egy kollégától kölcsönzött dákóval játszottam. Minden valamirevaló sznúkerkerjátékos tudja, mennyire nehéz kölcsöndákóval játszani. Harcos mentalitással kezdtem a meccset, de hamar rájöttem, hogy abban a fadarabban semmi érzés nincs. Az elmúlt hetekben hihetetlenül jó érzés volt a karomban. Semmi köze ehhez az egészhez, de megyünk tovább!
A bejegyzésben szándékosan hagytuk benne az angol „overpower” kifejezést, ugyanis nem teljesen világos, hogy Luca Brecel mire céloz. Túlsúly, túlerő? Mindegy is, a lényeg az, hogy nem tudta a saját dákóját használni és feladta a meccset.
Ronnie O’Sullivant is megbüntették feladás miatt
A váratlan feladás komoly pénzügyi következményekkel is járhat: a múltban már több játékost megbírságoltak hasonló esetekért, köztük Ronnie O’Sullivant is, akit 2006-ban 20 800 fontra büntettek, amikor a UK Championship negyeddöntőjét adta fel menet közben Steven Hendry ellen. Előrebocsátjuk: Luca Brecel sem ússza meg.
Egészségi gondok – mi lesz a két évvel ezelőtti világbajnokkal?
Brecel ráadásul április óta sorra mondja vissza a tornákat, nem indult a Championship League-en, a Saudi Arabia Mastersen és a Wuhan Openen sem. Nem hallgatja el az okát, nyíltan beszélt arról, hogy egészségi problémákkal küzd.
Részleteket nem árult el, de a Welsh Open elődöntőjében migrén miatt látászavara következtében kellett félbeszakítani Mark Selby elleni mérkőzését, csak hosszabb szünet után tudta folytatni. Ez is jelzi, hogy a problémái nem pusztán általános rosszullétek, hanem a játék közben is jelentkezhetnek.