Egy elhagyott kulcsnak is köszönheti, hogy 49 éves amatőrként a profik közt felért a csúcsra

Egy elhagyott kulcsnak is köszönheti, hogy 49 éves amatőrként a profik közt felért a csúcsra

A legkülönlegesebb sznúkertorna új győztesének különleges története is van. Az idei szenior-világbajnok sznúkerjátékos, Alfie Burden úgy nyerte meg amatőr státusúként a Shoot Out nevű versenyt szombat este, hogy eredetileg el sem indulhatott volna rajta.

Wiszt Péter
2025. 12. 14. 9:56
Alfie Burden szerda reggel még úgy ébredt fel, hogy el sem indul a később általa megnyert versenyen (Fotó: Imaginechina/Li Xiaolong)
A Shoot Out az 1990-es debütálása után 2011-ben került vissza a sznúker versenynaptárába, 2017 óta pedig pontszerző tornának is számít. Idén Blackpool adott otthont az eseménynek, amelyen Révész Bulcsú a harmadik fordulóig jutott. Az egy darab, legfeljebb tízperces frémből álló mérkőzések szombat esti zárultával végül az idei szenior-világbajnok, Alfie Burden jött ki a legjobban, aki 49 évesen az első pontszerző döntőjét játszotta.

Alfie Burden lett a Shoot Out sznúkertorna győztese, snooker
Az angol Alfie Burden lett a Shoot Out sznúkertorna győztese (Fotó: Imaginechina/Si Nuoke)

Új bajnoka van a különleges sznúkerversenynek

Burden a hagyományos sheffieldi vb-n eddig egyszer jutott főtáblára, még 1998-ban (!), és akkor is az első fordulóban búcsúzott. Azóta a világranglistán a 38. hely volt a legjobbja, és a 2018-as Scottish Open-negyeddöntő volt az egyetlen komolyabb eredménye 2025-ig, de idén is inkább csak a szeniorok között villant meg. 

2020-ban be is jelentette a visszavonulását, ám aztán egy évvel később visszatért, bár a profi státust a legutóbbi idény végén így is elvesztette. 

A Shoot Out bajnoka is úgy lett, hogy már az indulását is egy szerencsés véletlennek köszönhette.

A telefonhívás után sietett Blackpoolba

A tinédzserként elszenvedett sérüléséig az Arsenal akadémiáján futballozó Alfie Burden szerdán kora este David Lilley ellen kezdte meg a menetelését, pedig aznap reggel még úgy tűnt, hogy Alex Clenshaw játszik majd Lilley-vel, Burden pedig nem is tagja a 128-as mezőnynek. Ám szerda reggel éppen készült beugrani egy londoni uszoda medencéjébe, amikor egy telefonhívás közben elmondták neki: ha délutánig odaér Blackpoolba, akkor Clenshaw visszalépése miatt versenyezhet. Vállalta, odaért, majd győzött. Majd pénteken megint. Majd szombaton még ötször.

– Nem hiszem el, hogy megnyertem. 

Szerda reggel csak azért volt nálam a telefon az uszodában, mert az edzőteremben hagytam a szekrénykulcsomat.

Ezért láttam, hogy volt egy nem fogadott hívásom, visszacsörögtem, majd miután kiderült, hogy ott lehetek a Shoot Out főtábláján, visszaöltöztem, elmentem a dákómért a sznúkerklubba és útra keltem. A tornán pedig az elejétől kezdve jól tudtam játszani – értékelt a Shoot Out friss bajnoka, aki a világbajnok Csao Hszin-tung után a második sznúkerjátékos lett, aki amatőr státusúként nyert pontszerző tornát.

A győzelmét a gyermekeinek ajánló Alfie Burden hozzátette, az elmúlt hónapokban mentálisan is mélypontra került, de egy bulgáriai tornán az új dákójával magára talált, a mostani sikere után pedig reméli, hogy további jó eredmények következnek.

Alfie Burden útja a Shoot Out-címig

  • a 64 közé jutásért: David Lilley (angol) 49-46
  • a 32 közé jutásért: Ishpreet Singh Chadha (indiai) 85-28
  • a nyolcaddöntőbe jutásért: Gary Wilson (angol) 62-21
  • nyolcaddöntő: Liam Highfield (angol) 42-23
  • negyeddöntő: Zak Richardson (angol) 42-7
  • elődöntő: Noppon Saengkham (thaiföldi) 79-14
  • döntő: Stuart Bingham (angol) 63-8

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

