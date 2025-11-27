Szijjártó PéterFerencvárosIsztambul

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Isztambulról

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy akinek segítségre lesz szüksége Isztambulban, meg is kapja majd. Szijjártó Péter elmondta: a konzulokon túl ügyeleti telefon is működik majd az isztambuli mérkőzés alatt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 7:27
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Öt magyar konzul lesz jelen a Ferencváros–Fenerbahce labdarúgó-mérkőzés helyszínén csütörtök este Isztambulban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön. Szijjártó Péter hangsúlyozta, probléma esetén ügyeleti telefonszám is működni fog. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a konzulok minden segítséget megadnak a magyar szurkolóknak
Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP 
Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában rendezendő mérkőzésre több mint 2300 jegyet biztosítottak, amelyekből eddig mintegy 800 kelt el.

„A voucherek beváltási pontja egyúttal a gyülekezési pont is Isztambulban, amely a Kék mecset és a Hagia Szophia székesegyház közötti területen lesz. Innen majd helyi idő szerint háromnegyed öttől buszokkal viszik el a szurkolókat a mérkőzés helyszínére” – tudatta.

Aláhúzta, hogy öt konzul fog szolgálatot teljesíteni a helyszínen annak érdekében, hogy segíteni tudjanak a magyar szurkolóknak bármilyen ügyes-bajos kérdésben.

„Két konzul ott lesz a stadionban, egy a voucherek beváltási pontjánál, kettő pedig a repülőtéren. Konzulok várják a Budapestről érkező, aztán majd a Budapestre hazainduló szurkolókat, hogy mind az érkezés, mind az indulás is zökkenőmentes legyen” – tette hozzá.

Közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +90 501 132 7015.

„Mindenkinek jó szurkolást, és aztán meg biztonságos hazautat kívánok!” – zárta mondandóját Szijjártó Péter.

