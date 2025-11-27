Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Isztambulról

Öt magyar konzul lesz jelen a Ferencváros–Fenerbahce labdarúgó-mérkőzés helyszínén csütörtök este Isztambulban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön. Szijjártó Péter hangsúlyozta, probléma esetén ügyeleti telefonszám is működni fog.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a konzulok minden segítséget megadnak a magyar szurkolóknak

Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában rendezendő mérkőzésre több mint 2300 jegyet biztosítottak, amelyekből eddig mintegy 800 kelt el.

„A voucherek beváltási pontja egyúttal a gyülekezési pont is Isztambulban, amely a Kék mecset és a Hagia Szophia székesegyház közötti területen lesz. Innen majd helyi idő szerint háromnegyed öttől buszokkal viszik el a szurkolókat a mérkőzés helyszínére” – tudatta.

Aláhúzta, hogy öt konzul fog szolgálatot teljesíteni a helyszínen annak érdekében, hogy segíteni tudjanak a magyar szurkolóknak bármilyen ügyes-bajos kérdésben.