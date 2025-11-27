kvízNobel díjNovember

Mennyi mindent tud november 27-ről?

November 27. nem csupán egy dátum a naptárban: ezen a napon vallási, humanitárius és történelmi emléknapok találkoznak. A katolikus hagyomány számára különösen fontos, hiszen kapcsolatba hozható a Csodás Érem (Miraculous Medal) tiszteletével, amely világszerte milliók hitéletének része lett. A véradás ügyétől a szentek emléknapján át egészen egy világhírű kitüntetés alapításáig – november 27. sokkal több annál, mint amit első pillantásra gondolnánk. Most kiderül, mennyire ismeri ezt az összetett napot!

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 4:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
A Csodás Érem elnevezésű Mária-érem egy magánkinyilatkoztatáshoz kapcsolódik. Ki kapta az ehhez kötődő látomásokat 1830-ban Párizsban?

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekpolgár

Miért vagyok udvarias a bunkó pénztárossal?

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyedül nem lehetsz polgár. Ahhoz, hogy polgár legyél, kell köréd egy polgári világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.