Az alkohollal küzd a lány a vonaton

Paula Hawkins első thrillerregénye, A lány a vonaton megjelenésekor azonnal az eladási listák élére került, és több mint tizenkét nyelvre lefordították. Az ősbemutatót 2018-ban tartották az angliai West Yorkshire Playhouse-ban, Joe Murphy rendezésében, Jill Halfpenny főszereplésével. A darab később Milton Keynesbe költözött, majd 2019 nyarán a londoni West Enden, a Duke of York Theatre-ben is sikerrel játszották. Mint korábban nyilatkozták, hosszas tárgyalások után sikerült megszerezni a darab jogait, a Játékszín a regény színpadi adaptációját elsőként mutatja be Európában.

Lévay Viktória A lány a vonaton címszereplője. Fotó: Juhász G. Tamás

A lány a vonaton az alkohol rabja

A történet hamar hátborzongatóvá válik. Egy vonatfülkében indul, háttérben az elsuhanó táj, a levegőben feszültség. Ebben a fülkében utazik minden nap az elvált, egyedül élő Rachel, aki így kétszer is elhalad régi háza előtt. A nőnek a mai napig nem sikerült feldolgoznia a válást, ezért alkoholba fojtja bánatát, és sokszor volt férje után kémkedik. Közben egy fiatal párról, Meganről és Scottról talál ki történeteket, akiket szintén a vonat ablakából lát. A párt gyönyörűnek találja, elképzelése szerint szerelmesek és hűségesek. Megtestesítik mindazt, ami neki nem adatott meg. Ám egy nap valami olyat pillant meg a vonat ablakából, ami félelemmel tölti el, majd a hírekből tudja meg, hogy Megan eltűnt. Eltűnésének napján őt is arrafelé látták, így gyanúsítottá válik. Az alkohol miatt az egészből alig emlékszik valamire, a nézővel együtt neki is ki kell bogoznia az eseményeket. Nem tud tisztán gondolkodni, de nyomozni kezd, bár senki nem akar hinni neki.

Bank Tamás, a Játékszín igazgatója korábban nyilatkozta, hogy a pszichothriller sötét hangulata, cselekménye és mondanivalója hatalmas kihívás elé állította a stábot mind mentálisan, mind technikailag.

Horgas Ádám rendező elmondta, hogy a pontosságra és a karakterek mély elemzésére összpontosítottak, és egyedülálló látványvilágot teremtettek Bujdosó Nóra látványtervezővel. A színház legmodernebb technikai eszközeit is felhasználták, hogy hitelesen ábrázolják a főszereplő ködös világát, alkoholizmusát és elmosódott gondolatait.

Lévay Viktória kiválóan bemutatja Rachel érzéseit és belső vívódásait. Naturális jeleneteken keresztül érzékeljük, min megy át elkeseredettségében a címszereplő. Átéljük, milyen egy alkoholista ember közérzete, hogyan fogadkozik, hogy soha többet nem iszik. Figyeljük, ahogy ellenáll, remeg, hányingerrel küzd, aztán a legkisebb stresszre azonnal újra inni kezd. Látjuk, hogyan próbálja titkolni az ivást, hogyan szégyelli magát egyre jobban, ami miatt aztán még többet iszik.

Simon Kornél alakítja a pimasz Tom Watsont, a volt férjet, aki még arra sem vette a fáradságot, hogy elköltözzön, az új feleséggel a régi házban lakik. Így azt is jobban megértjük, miért lesi megszállottan Rachel, hogy mi történik a házban, ami nemrég még az övé is volt. Tom szerepében megfigyelhetjük a darab egyik fontos kérdését, miként lehet kezelni a dühöt és az agressziót. Scott Hipwell szerepét Fehér Tibor játssza, akinek karaktere felesége eltűnése miatt gyakran átlépi a határokat. Az új feleséget a premieren Gubik Petra alakította, de kettős szereposztásban Réti Adrienn is látható majd. A gyönyörű Megan szerepében Gáspárfalvi Dorkát láthatjuk. Sokszor csaltak mosolyt a közönség arcára a nyomozót alakító Szőlőskei Tímea ironikus mondatai és az őt kísérő rendőr, Petyi János játéka.

A darab szövegkönyvét Csukás Márton és Csukás Barnabás fordította. A színdarab Magyarországon a Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével került színre.