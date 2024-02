Londoni sikerdarabot rendez Cseke Péter a Játékszínben

Az évad utolsó bemutatójára készül a Teréz körúti teátrum, ezúttal kortárs vígjátékot, egy londoni sikerdarabot tűznek műsorra a Kossuth-díjas Cseke Péter rendezésében. A hétszereplős komédia eredeti címe: The unfriend. Az ősbemutatót 2022 májusában tartották az angliai Chichesterben, a Minerva Theatre-ben (Chichester Festival Theatre) Mark Gatiss rendezésében, és már 2023-ban eljutott a West Endre – a Criterion Theatre után újabb rendezésben a Wyndham’s Theatre-ben mutatták be, ahol jelenleg is játsszák.

A Rém rendes vendég című komédia olvasópróbája (Forrás: Játékszín/Juhász G. Tamás)

A vicces helyzetekben bővelkedő történet szerint a kedves, udvarias angol házaspár, Peter és Debbie egy hajóúton összebarátkozik egy amerikai özvegyasszonnyal, Elsával. A nyaralás végén megtörténik a kölcsönös címváltás, ígértetek a jövőbeli látogatásra, ami persze szokás szerint elmarad. Ezúttal azonban nem… Elsa egy szép napon becsenget hozzájuk. Addigra azonban olyasmiket olvastak róla az interneten, hogy elfogja őket a jeges rémület – nem szívesen engedik be, főként két kamaszgyerekük közelébe. Kidobni nem merik, a feszültség egyre nő, a tetejébe nyakukon a levakarhatatlan szomszéd, és beállít egy rendőr is…

A komédia magyarországi bemutatóján Hernádi Judit, Horváth Lili és Nagy Sándor játssza a három főszerepet, partnerük Csonka András és Barabás Kiss Zoltán. A gyerekek, Májer Jázmin, Markó Zengő és Czombál András szereplőválogatás útján érkeztek a produkcióba.

Február 26-án tartották az olvasópróbát, ahol Cseke Péter rendező kiemelte: „A sokszor lenézett könnyű műfaj pontos, precíz munkát követel. A Rém rendes vendég vígjáték krimi szállal, ugyanakkor fontos mondanivalót is hordoz – a megfelelő arányok kialakítására törekszem majd. Három darabot kaptam olvasásra Bank Tamás igazgatótól, ez is köztük volt, örömmel rendezem. A díszlet-jelmez és zene előkészítésén remek alkotótársakkal dolgoztam, szemléletem szerint azonban a színészek is alkotók.”

A hazai bemutató díszlet- és jelmeztervezője Kovács Yvette Alida, a zeneszerző Gulyás Levente.

A Rém rendes vendég szerzője, Steven Moffat skót író, televíziós producer és forgatókönyvíró többszörös BAFTA- és Emmy-díjas, 2012-ben BAFTA különdíjas, 2015-ben a drámairodalomért tett szolgálataiért a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatával (OBE) tüntették ki.