„Folyamatosan azt kaptuk, azért lettünk igazgatók, mert Orbán Viktorral futballoztunk” – Nemcsák Károly erős figyelmeztetést küldött

Nemcsák elmondta, rendszeresen jár más színházak előadásaira is, többek között a Katona József Színházba is, és arról is beszélt, hogy a József Attila Színházban is az az alapvetés, ha egy számára politikailag ellentétes gondolkodású művész illene bele a produkciójukba, akkor gondolkodás nélkül meghívják őt szerepelni.

– Ha sokáig ezt a játékot játsszuk, akkor szétverjük saját magunkat. Ez egy nagyon veszélyes játszma, amit látok magunk körül. Ha nem tér észhez a szakmánk, és nem kezd el normálisan gondolkodni, meg fog szűnni a színházművészet, vagy legalábbis olyan perifériára szorul, amiből nehéz lesz talpra állni. Én ezt nagyon nagy veszélynek érzem, és ezek nem tesznek jót. Nekünk erőt kellene mutatnunk úgy, hogy tartsa meg mindenki a saját világnézetét, de ne kezdjen el vádaskodni, és a munkájával mutasson példát.

Az a baj, hogy fröcsögünk egymásra, olyan megnyilvánulások vannak. És azt is merem mondani, hogy nem a jobboldali gondolkodású művészek részéről. Személyeskedünk, és ez megalázó, mindannyiunk számára megalázó. Ha nem találunk konszenzust, ha nem a szakmánk lesz az elsődleges, nagyon nehéz helyzetbe fogunk kerülni. Így is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nem is gondolunk bele

– figyelmeztetett a színművész.