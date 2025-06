Rapid délutáni friss – A baloldal kanonizálja a karlendítést? + videó

Szakértőink szerint Budapest vezére nem azonosul a korábban Németországot második világégésbe kényszerítő kormányfő nézeteivel, csak egyszerűen rosszul csinálja, amit csinál, kivéve az említett kézmozdulatot, amit zavarba ejtően úgy imitált, mint sötétebb korokban tudjuk kik. Azonban Sitkei Levente lapszerkesztőnk szerint azonban lényegtelenek a körülmények: ilyet egy politikus semmilyen körülmények között nem csinálhat. Kertész Dávid elmondása alapján Karácsony Gergely úgy viselkedik, mint egy hiperaktív óvodás, csak sajnos a Tesz-vesz városos kifestő helyett Budapest van rá bízva.

Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívása is a terítékre került. Elemzőink szerint látszik, hogy katonából politikus lett, mert ameddig a „hazát védte”, addig a hiúsága a háttérbe vonulva egy garast sem adott volna azért, hogy ő legyen a legdaliásabb legény a gáton. Ő azonban inkább visszaélt a hatalmával, mint akkori vezérkari főnök és a kések alá feküdt. Így győzött a hiúsága, ami egyszerre drága és törvénytelen is. Bár lehet azzal is magyarázni, hogy régebben volt olyan „szokás”, hogy a magasrangú tisztek és bakák a zöldfülű újoncokkal ásatták ki a leendő házaik alapjait, de akkoriban kommunizmus volt, nem pedig XXI. századi demokrácia.