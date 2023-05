Öt bemutatót tervez a József Attila Színház a jövő évadban

Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója a mai évadbejelentő sajtótájékoztatóján kiemelte: évek óta szerződtetett társulata van a színháznak, ami erős kohéziót teremt a teátrumon belül. A következő évad rendezői és tervezői is visszatérő vendégek. Kiemelte, hogy továbbra is fontos számukra a határon túli magyar színházakkal való kapcsolattartás, immár 13. éve látnak vendégül társulatokat. A vidéki színházaknak is lehetőséget biztosítanak budapesti vendégjátékra, és a József Attila Színház művészei is bemutatkoznak a vidéki közönségnek – tette hozzá.