Orbán Viktor: Nagy éveink vannak!

Kapu Tiborral folytatott beszélgetéséről kérdezték először Orbán Viktor miniszterelnököt a Tények című műsorban. A kormányfő azt mondta, jó lenne egyben látni az egész földet, ezért mondta azt a magyar űrhajósnak, hogy mindenki Kapu Tibor akar lenni ezekben a napokban Magyarországon.

Orbán Viktor miniszterelnök a Tények stúdiójában Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor szerint nagy éveink vannak. Az elmúlt néhány évben két új magyar Nobel-díjas lett, most pedig egy újabb magyar űrhajós, ami nemzetközi elismertségünket növeli.

– Kapu Tibor azt mondta, amikor beszéltünk, hogy 18-szor van nekik nappal és éjszaka, és épp mielőtt beszéltünk, akkor Magyarországot napfelkeltében látta, tehát éppen felettünk járt, amikor felkelt a nap – fejtette ki az interjúban Orbán Viktor. Aki majdnem elérzékenyült, amikor arról beszélt, hogy az fogta meg az egészben a legjobban, hogy ott van egy magyar ember az űrben, és onnan is Magyarországra figyel.

Új seriff van a városban!

A múlt heti NATO-csúcs kapcsán jelezte, hogy egy éve mindenki lelkesen Ukrajna tagságáról és a háború folytatásáról beszélt, mostanra minden az ellenkezőjére fordult. – Új seriff van a városban! Az amerikai elnök békepárti, a NATO azért jött létre, hogy védekezzen, szó sem lehet az ukrán tagságról – tette hozzá.

A kormányfő a legfontosabbnak nevezte, hogy el kell kerülni a harmadik világháború veszélyét és a fegyverkezési versenyt is. – Ez nem megy másképpen, csak ha megegyezünk az oroszokkal – fogalmazott.

Kiemelte, hogy egyszer a világunkat már tönkretette egy fegyverkezési verseny, ezt nem érdekünk megismételni. – A magyaroknak az a jó, ha a pénz oda megy, ahova a szükség megkívánja – tette hozzá.

– Ahogy sikeresen akadályoztuk meg, hogy a NATO-ba felvegyék Ukrajnát, Brüsszelben ezt egyelőre nem sikerült elérnünk. Magyarország sem most, sem a jövőben nem támogatja Ukrajna uniós tagságát – mondta a műsorban Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint ha felvennénk Ukrajnát az unióba, felvennénk a háborút is.

– Ha felvesszük őket, azzal nem rajtuk segítünk, hanem magunkat hozzuk nehéz helyzetbe – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy komoly szerepe volt Magyarország NATO-, illetve uniós tagsági tárgyalásain is. Először a NATO-ba kerültünk be, utána jöhetett az unió. Ez azonban most nem következhet be, mert Ukrajnát nem vesszük fel NATO-ba. – Nem tudjuk, Ukrajna mekkora, hol vannak a határai – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta, hogy veszélybe kerülne a békénk, mivel egy háborús EU jönne létre Ukrajna tagságával. – Átjáróház lennénk – fogalmazott a kormányfő, kiemelve, hogy a belbiztonság is veszélybe kerülne. De a pénzek is Ukrajnába mennének, majd jelezte, hogy az ukrán államot és hadsereget mi tartjuk fenn.

Az EU-tagság után már lehetetlen lesz az Ukrajnába áramló pénzmennyiséget korlátozni – jelezte Orbán Viktor, majd azt a javaslatot tette, hogy legyen stratégiai partnerség Ukrajnával, és állapodjanak meg abban is, hogy nem mennek a háborúba.

Pride: ez nem büszkeség!

A pride kapcsán kiemelte, hogy azt nem büszkeségnek tartja. – Felcsúton azt mondom szégyen, Budapesten azt, hogy balítélet – szögezte le. Emlékeztetett, hogy a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson a magyar emberek elmondhatták a véleményüket, és 3,7 millió ember nemet mondott a genderre.

– Van Magyarországon a gendernek támogatottsága, de sokkal többen vannak azok, akik ezt elutasítják – húzta alá a miniszterelnök. Kiemelte, hogy a véleményét semmilyen pride nem változtatja meg.

Jelezte, hogy Brüsszelben eldöntötték, hogy pride-nak lennie kell, a fővárost, amit az ellenzék kormányoz, pedig megtalálták ebben az ügyben. – A főváros, és az ellenzék meg felsorakoztatta a híveit. A migráció és Ukrajna ügyében is hasonló dolgok történnének, ha az egész országot ők kormányoznák, és akkor vége lenne az országnak. Így működik a Brüsszel irányította politika – vetítette előre a kormányfő.