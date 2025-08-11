Elesett az M7-es és az M0-s, több kilométeres a dugó

Fokozott lassulásra kell készülni az M0-s autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya felé Maglód és Vecsés között baleset miatt – jelentette az Útinform. Az 52-es kilométertől a 40-es kilométerig szakaszos torlódás jellemző, megnövekedett menetidőre készülhetnek az arra közlekedők.

Újabb baleset történt, ezúttal Gyál térségében a 32-es kilométernél az M3-as autópálya felé vezető oldalon.

A torlódás meghaladta a négy kilométert.

Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon: az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.

Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon. A 30-as kilométernél Martonvásár térségében

az araszoló kocsisor három-négy kilométer.

A 62-es főúton, Perkáta és Dunaújváros között egy kamion és egy kisbusz ütközött össze. A 6-os kilométernél félpályás korlátozás mellett zajlik a helyszínelés.