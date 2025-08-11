szélhidegfrontidőjáráskánikula

Megjött a hidegfront, hullámvasútra ül az időjárás + videó

Hétfőn többnyire derült, napos idő várható, estére mindenütt mérséklődik a szél. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 16-25 fokig hűl a levegő. Keddtől ismét melegedés kezdődik, továbbra is napos, száraz idővel.

2025. 08. 11. 6:41
Ma többnyire felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő várható, napközben nyugaton, délnyugaton is fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, melyet követően ott is kiderül az ég.

Fotó: Köpönyeg

Az északi, északkeleti szelet többfelé kísérhetik élénk, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is. Estére fokozatosan mindenütt mérséklődik a légmozgás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A legmagasabb nappali hőmérséklet

hétfőn 27, 32 fok között várható.

Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Keddtől ismét melegedés kezdődik. Emellett napos, száraz időre kell számítani.

Kedden derült időre számíthatunk, kizárt az eső. Reggel 15 fok, délután 34 fok körüli értékek várhatók.

Szerdán perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel.

Csütörtökön országos forróság várható 35-38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.

Pénteken kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék.

Napközben 35 és 40 fok közé erősödik a forróság

– írja a Köpönyeg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

