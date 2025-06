Lelepleződtek a titkos tárgyalások: Dárdai Pál fia az NB I-ben folytatja?

A Puskás Akadémia ismét merészet álmodik az átigazolási piacon: a Nemzeti Sportrádió információi szerint a klub egyik legújabb kiszemeltje a Hertha BSC játékosa, ifjabb Dárdai Pál. A 26 éves szélső neve korábban is felmerült magyar kluboknál, ám most úgy tűnik, a PAFC valóban lépéseket tehet a megszerzéséért. Dárdai Pál legidősebb fia nemcsak szakmai szempontból lenne erősítés a klub számára, hanem az MLSZ új magyar szabálya miatt is hasznos igazolás lenne.

Dárdai Pál legidősebb fia (jobbra) visszatérhet az NB I-be (Fotó: DPA/SOEREN STACHE)

Erősödhet a „német vonal”

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Puskás Akadémia szerdán jelentette be Németh András érkezését, a 22 éves csatár a német másodosztályú Münsterből igazolt Felcsútra. Könnyen lehet, hogy a PAFC hamarosan ismét a Bundesliga II-ből igazolhat, ugyanis a Nemzeti Sportrádió Nemzeti sportkör című műsorában elhangzottak szerint az együttes érdeklődik ifj. Dárdai Pál iránt is.

A 26 éves szélső klubváltását segítheti, hogy közel sem alapember a berlinieknél, a legutóbbi idényben mindössze csak 16 alkalommal lépett pályára a német másodosztályban, ahol egy gólt szerzett. Legutóbb március 2-án játszott tétmérkőzést, amelyen csapata 4-0-s vereséget szenvedett az SV Elversberg otthonában. Bár Németországban született és nevelkedett, Dárdai Palkó a magyar NB I-ben sem ismeretlen: a Vidi színeiben 2021 és 2023 között 89 mérkőzésen 16 gólt lőtt, emellett 26 gólpasszal is hozzájárult székesfehérváriak sikereihez.

A korábban Székesfehérváron is megfordult egyszeres magyar válogatott labdarúgót szerződése 2027-ig köti a Herthához.

Az ügyben megkerestük a játékost képviselő ügynökséget, a B360 Sports Agency SE-t, hogy van-e valóságalapja a sajtóhíreknek, azonban cikkünk megjelenéséig nem kommentálták a megjelent átigazolási híreket.