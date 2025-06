Öt új igazolás is bemutatkozott, kiütéssel nyerte az első meccsét a Fradi

A Ferencváros a hét eleje óta Mezőkövesden készült, és az edzőtábor lezárásaként csapott össze a hazai együttessel. A három új igazolást – Toon Raemaekers, Cadu, Ötvös Bence – is a kezdőcsapatba nevező zöld-fehérek az első félidő végén öt perc leforgása alatt háromszor is betaláltak, a 4-0-s végeredményt a szünet után nem sokkal a kölcsönből visszatérő Baráth Péter állította be. A második játékrészben még két új szerzemény, Nagy Barnabás és a Puskás Akadémiától érkező Jonathan Levi is pályára lépett.

A Ferencváros Budapesten folytatja a felkészülést (Forrás: Fradi.hu)

A Ferencváros visszautazott Budapestre

A Fradi.hu beszámolója szerint az FTC – amely egyelőre még a hosszabb pihenőt kapó válogatott játékosai nélkül szerepelt – a meccs után visszautazott Budapestre, egy hétig a Népligetben folytatja a felkészülést, majd irány Lienz és a már jól megszokott ausztriai edzőtábor. Az első igazi erőfelmérőt a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulója jelentheti, erről Hajnal Tamás sportigazgató beszélt.