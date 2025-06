Az Arénában koncertezik a világ egyik legmenőbb metalcore-zenekara

Az Architects – amely 2023–24-ben két éven át a Metallica világkörüli stadionturnéján játszott előzenekarként – immár tizenegyedik lemezével jelentkezett. A 2004-ben alakult együttes legutóbbi albumai, a For Those that Wish to Exist (2021) és a The Classic Symptopms of a Broken Spirit (2022) az új dolgok kipróbálásáról szóltak. Ezek a lemezek kritikailag és kereskedelmileg is jól teljesítettek, ami zöld jelzést jelentett a zenekarnak ahhoz, hogy az új anyaguk készítésekor mindenféle kötöttségek nélkül, maximális kreativitással dolgozzanak.

Az Architects az eddigi legnagyobb magyar koncerjére készül Forrás: Live Nation

Az együttes egyik legkedveltebb dala, a 2017-ben kiadott Doomsday az előző évben elhunyt Tom Searle, az Architects alapító gitárosa, billentyűse emléke előtt tisztelgett (a csapatban a testvére, Dan Searle dobol). A számot közösen írták Jordan Fish-sel, a Bring Me The Horizon billentyűsével, aki 2023-ban kilépett zenekarából, és ezután az Architects volt az első előadó, amely produceri feladatokra kérte fel. Fish bevonása friss energiákat hozott a formációba.

Az idén februárban boltokba került új album, a The Sky, The Earth & All Between egy nagyszerűen összerakott rockalbum, amelyen folyamatosan váltakoznak az agresszív, dallamos és kísérleti hangzások, miközben az egységes látásmód nem sérül. A cím grandiózussága tükrözi az ambíciót, a zene összegzése az Architects elmúlt két évtizedének, egyben utat mutat a jövő lehetőségei felé is.

A 2026. január 27-i koncerten a Papp László Budapest Sportarénában az Architects előtt a Landmvrks és a President melegíti be a közönséget.

Borítókép: Architects (Forrás: Facebook)