Ficzere Andrea: A csoda bennünk rejtőzik

– Tisztségei mellett az első titulus hangzik a legérdekesebben. Milyen szemléletet képvisel egy jó egészségkurátor?

– Olyan szakemberről van szó, aki a rendszer belső logikáját érti: ismeri a mindennapi működés tapasztalatait, érzékeli a szakmában dolgozók terheit és erőforrásait, és képes ezekre hosszú távú gondolkodással reagálni. Ez a megközelítés ma különösen értékes ott, ahol a hangsúly egyre inkább a minőség, a megelőzés és a stabilitás finomhangolásán van. Az egészségkurátor számára a mentális és testi jóllét nem különálló területek, hanem egymást erősítő dimenziók. A prevenciót nem kampányként, hanem természetes működési keretként kezeli. A kultúra beemelése pedig nem díszítőelem: a fogalom mögött az a felismerés áll, hogy az egészséghez való viszonyunk nagyrészt abból fakad, hogyan értelmezzük a saját életmódunkat, közösségeinket, és azt a környezetet, amelyben döntéseink születnek. A szemlélet, amely a könyvemben is végigvonul, azt a gondolatot viszi tovább, hogy az egészség nem egy intézményben kezdődik, hanem a gondolkodási mintáinkban. Abban, ahogyan a testet, a lelket és a technológiát egységként látjuk. Ebből a nézőpontból különösen érdekes, amikor egy rendszerben olyan új szemlélet jelenik meg, amely finoman képes formálni a működés ritmusán.

– Nagyon sok munkát végzett már az egészségügyben, számtalan jó ügyért állt ki, és nem állnak távol öntől a művészetek sem.

– A művészetnek kiemelt helye van az élet minden területén, így az egészségügyben is. Élő példákkal tudom alátámasztani, mennyire fontos az irodalom, a színház, a zene, a képzőművészet, és ennek leképezéseként az orvostudományban is sok helyen használt művészetterápia, amihez nem tehetség kell, hanem annak elfogadása, hogy ha a beteg átadja magát a különböző művészeti folyamatoknak (biblioterápia, meseterápia, zeneterápia, táncterápia stb.) bizonyítottan képes gyógyulni a teste és a lelke is. A Fogjunk Össze az Egészségügyért Alapítványnál a kultúra és a művészet mentális egészségünkre gyakorolt pozitív hatását figyelembe véve több kezdeményezést is indítottunk. Könyvekkel a mentális egészségért című sorozatunkban kortárs írókkal beszélgetünk, Könyvekkel könnyebb címmel indított könyvklubunk pedig azoknak az egészségügyi dolgozóknak szól, akik szeretnek olvasni, és szívesen beszélgetnek könyvekről, míg az Uzsokimozi filmklub az empátia és gondoskodás témáit járja körül. Emellett irodalmi és művészeti pályázatokat is hirdettünk, hogy teret adjunk az egészségügyi dolgozók kreatív önkifejezésének. Konferenciát is tartottunk művészetterápia témakörben, ahol egészségügyi dolgozóknak, betegeknek és hozzátartozóiknak mutattuk be a különböző lehetőségeket, illetve azok gyógyító hatásait.