Útban vannak a nyugdíjasok

Szűkszavú Facebook-posztban tudatta Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala a helyi nyugdíjasokkal, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) tájékoztatása szerint 2025. december 20. és 2026. január 6. között a kiemelten forgalmas év végi ünnepi időszakban a fürdők telítettsége miatt a Lukács fürdőben és a Csillaghegyi fürdőben a nyugdíjas lakosság „nem tudja igénybe venni a nyugdíjas kedvezményeket”.

Fotó: Google

Óbuda-Békásmegyer hivatalos weboldalán is megjelenik ugyanez az eufemizmus, miszerint a nyugdíjasok nem tudják igénybe venni a kedvezményeket, de ott annyit azért hozzátesznek, hogy jövő év január 6-tól az említett fővárosi fürdők ismét fogadják a harmadik kerületi nyugdíjaskedvezményt igénybe vevő látogatókat.

Addig is türelmüket kérjük, megértésüket köszönjük!

– írják.

A telítettségre hivatkoznak

A kerület hivatalos tájékoztatása szerint a kijelölt időszakban sem az önkormányzati utalványok, sem az általános nyugdíjaskedvezmények nem használhatók fel, de a rendelkezés nem érinti a többi fürdőt, ahol a telítettség nem indokolja a korlátozást.

A BGYH indoklása szerint az intézkedés célja a vendégélmény biztosítása, és a vállalat egy újabb közleményében már arról is beszámol, hogy a társaság fürdőiben a nyugdíjas vendégek számára több kedvezményes lehetőség is elérhető, hiszen, mint írják:

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztályra. Részben mert szeretnénk megbecsülni hűséges törzsvendégeinket, hiszen sokan évtizedek óta látogatják fürdőinket, és tudjuk, mennyire fontos, és szó szerint éltető a gyógyvíz és a rendszeres mozgás. Részben mert a nyugdíjas években általában már mások az anyagi lehetőségek, és szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy a fürdőzésről ne kelljen lemondani.

Hozzáteszik azonban, hogy a nyugdíjasoknak szóló extra kedvezményeket általában olyan napokon, idősávokban tudják biztosítani,

amikor ez a korosztály élethelyzetéből adódóan rendelkezik szabadidővel, azaz a dolgozók számára munkaidőre esnek.

Az ünnepi és a kiemelt időszakokban a fürdő vendégforgalma jelentősen megnő – ilyen a tavaszi és téli ünnepek időszaka is –, amikor az emberek, a családok több időt tudnak együtt tölteni, pihenni, és az átlagos napoknál nagyságrenddel többen vágynak fürdőzni, szaunázni is.

Ezért társaságunk – az ország más fürdőihez és általában a turisztikai ágazat szereplőihez hasonlóan – az extra kedvezményes lehetőségeket ezekre az időszakokra nem tudja biztosítani

– jelenti ki a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.