Broadway Stars CompanyswingSwing a ’ la DjangojazzPesti VigadóCarnegie Hallkoncert

Új hangzások születnek a Swing à la Django koncertjén

Bátran és felszabadultan mossa el a műfaji határokat a Swing à la Django zenekar és a Broadway Stars Company közös koncertje december 2-án a Pesti Vigadóban. A Harmóniák határán című esten a legismertebb zenei stílusok új, izgalmas összhangban kelnek életre. Az operett eleganciája, a musical történetmesélése, a pop friss lüktetése és a jazz improvizatív szabadsága fonódik össze a swing sodró erejével.

Petrovics Gabriella
2025. 11. 27. 5:42
A Swing à la Django együttes Forrás: Swingaladjango.com/Dánél Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Harmóniák határán koncert a zenei műfajok közötti átjárhatóságot ünnepli, és azt bizonyítja, hogy a stílusok találkozása nem kompromisszumot, hanem új lehetőségeket jelent. A dallamok hol könnyedek és játékosak, hol mélyek és érzelmesek, ám minden pillanatban ott rejlik a felfedezés izgalma.

Swing à la Django
A Swing à la Django zenekar december 2-án a Pesti Vigadóban zenél. Fotó: Swingaladjango.com

Hamarosan New Yorkban koncertezik a Swing à la Django

A Broadway Stars Company szólistái – Gőbölös Krisztina, Haraszti Elvira, Horváth Mónika, Baksa András, Kádár Szabolcs János és Tarlós Ferenc – rendkívüli hanggal és színészi tehetséggel megáldott fiatalok, akiknek előadásmódja természetessé teszi a műfajok közti átjárást. A tizedik születésnapját ünneplő, nemzetközileg is elismert Swing à la Django mára a magyar crossover zenei élet meghatározó formációja. Már a nevük is tisztelgés a legendás Django Reinhardt előtt, és jelzi: a virtuóz cigány jazz és a swing az a két pillér, amelyre az együttes épít, de mindig más stílusokkal elegyítve.

A zenekar különleges hangzását a hegedű, a cimbalom, a gitár és a bőgő sajátos egysége adja, azonban a Swing à la Django játékában mindez olyan könnyedséggel fonódik össze, mintha mindig is együtt léteztek volna.

Repertoárjuk széles és színes: a francia manouche-swingtől a magyar népzenei motívumokon át a klasszikus átiratokig és saját szerzeményekig terjed. Az együttes évek óta arat sikert rangos nemzetközi fesztiválokon, világsztárokkal működtek együtt és rendszeresen fellépnek külföldi koncerttermekben. 

Most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek, január 14-én a New York-i Carnegie Hallban mutatkoznak be, Magyarországot képviselve, ami bármely műfajban igazi szakmai elismerés.

Éppen ezért különleges alkalom a december 2-i budapesti fellépés: ez lesz az amerikai turné előtti utolsó hazai koncert, egyetlen lehetőség arra, hogy a közönség itthon hallja az együttest, amely rövidesen a világ egyik legismertebb koncerttermében mutatkozik be.

Az estet a műfaji szabadság és a zenei játékosság hatja át. Hol egy operett-motívum találkozik sziporkázó jazz-improvizációval, hol egy popsláger születik újjá swing-ritmusban, máskor pedig egy musical dal kap új árnyalatot. A koncert igazi zenei világutazás lesz, ahol a hallgatóság nemcsak követheti, hanem át is élheti a különféle zenei stílusok fúzióját.

A közönség ráadásul kedvezménnyel vásárolhat jegyet, a VIGADO20 kuponkód használatával húsz százalék engedmény jár a koncertre. Azoknak, akik szeretik a határátlépéseket, a kreatív energiákat és a műfajok találkozásából születő új hangzásokat, ez az este kihagyhatatlan élményt ígér.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekpolgár

Miért vagyok udvarias a bunkó pénztárossal?

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyedül nem lehetsz polgár. Ahhoz, hogy polgár legyél, kell köréd egy polgári világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu