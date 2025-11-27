Új hangzások születnek a Swing à la Django koncertjén

A Harmóniák határán koncert a zenei műfajok közötti átjárhatóságot ünnepli, és azt bizonyítja, hogy a stílusok találkozása nem kompromisszumot, hanem új lehetőségeket jelent. A dallamok hol könnyedek és játékosak, hol mélyek és érzelmesek, ám minden pillanatban ott rejlik a felfedezés izgalma.

A Swing à la Django zenekar december 2-án a Pesti Vigadóban zenél. Fotó: Swingaladjango.com

Hamarosan New Yorkban koncertezik a Swing à la Django

A Broadway Stars Company szólistái – Gőbölös Krisztina, Haraszti Elvira, Horváth Mónika, Baksa András, Kádár Szabolcs János és Tarlós Ferenc – rendkívüli hanggal és színészi tehetséggel megáldott fiatalok, akiknek előadásmódja természetessé teszi a műfajok közti átjárást. A tizedik születésnapját ünneplő, nemzetközileg is elismert Swing à la Django mára a magyar crossover zenei élet meghatározó formációja. Már a nevük is tisztelgés a legendás Django Reinhardt előtt, és jelzi: a virtuóz cigány jazz és a swing az a két pillér, amelyre az együttes épít, de mindig más stílusokkal elegyítve.

A zenekar különleges hangzását a hegedű, a cimbalom, a gitár és a bőgő sajátos egysége adja, azonban a Swing à la Django játékában mindez olyan könnyedséggel fonódik össze, mintha mindig is együtt léteztek volna.

Repertoárjuk széles és színes: a francia manouche-swingtől a magyar népzenei motívumokon át a klasszikus átiratokig és saját szerzeményekig terjed. Az együttes évek óta arat sikert rangos nemzetközi fesztiválokon, világsztárokkal működtek együtt és rendszeresen fellépnek külföldi koncerttermekben.

Most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek, január 14-én a New York-i Carnegie Hallban mutatkoznak be, Magyarországot képviselve, ami bármely műfajban igazi szakmai elismerés.

Éppen ezért különleges alkalom a december 2-i budapesti fellépés: ez lesz az amerikai turné előtti utolsó hazai koncert, egyetlen lehetőség arra, hogy a közönség itthon hallja az együttest, amely rövidesen a világ egyik legismertebb koncerttermében mutatkozik be.

Az estet a műfaji szabadság és a zenei játékosság hatja át. Hol egy operett-motívum találkozik sziporkázó jazz-improvizációval, hol egy popsláger születik újjá swing-ritmusban, máskor pedig egy musical dal kap új árnyalatot. A koncert igazi zenei világutazás lesz, ahol a hallgatóság nemcsak követheti, hanem át is élheti a különféle zenei stílusok fúzióját.