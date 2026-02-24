Gianni és Miki új sorozata: gasztronómia emberi történetekkel

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós új sorozatukban izgalmas gasztrokalandra hívja a nézőket. A Gianni és Miki nyitóepizódjában vakteszten választják ki a legjobb kovászos kenyeret – illat, állag és íz dönt. Hamar kiderül azonban, hogy a műsor jóval több a recepteknél: ízek, tájak és különleges emberek történetei bontakoznak ki, miközben ráébredünk, hogy a vadregényes élményekhez nem feltétlenül kell többórás repülőútra indulnunk.

Gianni és Miki a legjobb kenyér nyomában (Fotó: Mindmegette)

Találkozások, történetek, ízemlékek

Az étel és a táj mellett fontos szerepet kapnak a találkozások is. Az első adásban például Reviczky Gábor mesél arról, mit jelentett neki Tatabánya és vidéke gyerekként, milyen hidegek voltak a telek az ötvenes években, és szóba kerül a vadászat, a vadgazdálkodás felelőssége is, egészen konkrét következményeivel együtt. Reviczky történetei azonban túlmutatnak a nosztalgián. Őszintén beszél az ember belső tartásáról, az akaraterőről, amely egész életében végigkísérte, és amelyre különösen nagy szüksége volt a betegségével vívott harc során.

Előkerülnek persze az ízemlékek is, Reviczky életének meghatározó ételei: a répafőzelék, a vadételek, és az a desszert, amit senki nem tud úgy elkészíteni, mint a nagymama. Sőt, még az is kiderül, Kossuth-díjas színészünk szerint melyik helyet nem szabad kihagyni Tatabánya környékén.