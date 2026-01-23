Ukrajnakényszersorozásorosz-ukrán háború

A nyílt utcáról viszik el a férfiakat Ukrajnában + videó

Egy újabb, a közösségi médiában terjedő videó szerint az ukrán sorozók fényes nappal, egy bevásárlóközpont elől ragadtak el egy fiatal férfit Odessza városában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 14:32
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A Telegramon megjelent felvételen az látható, ahogy Ukrajnában több egyenruhás férfi lefogja, elvonszolja férfit, majd egy fehér furgonba tuszkolja.

Fiatal férfit tuszkoltak egy furgonba a sorozók Ukrajnában (Forrás: Telegram)
Fiatal férfit tuszkoltak egy furgonba a sorozók Ukrajnában (Forrás: Telegram)

A videóhoz posztolt szövegben azt írták:

A fiút a furgonba lökték.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

