A Telegramon megjelent felvételen az látható, ahogy Ukrajnában több egyenruhás férfi lefogja, elvonszolja férfit, majd egy fehér furgonba tuszkolja.
A nyílt utcáról viszik el a férfiakat Ukrajnában + videó
Egy újabb, a közösségi médiában terjedő videó szerint az ukrán sorozók fényes nappal, egy bevásárlóközpont elől ragadtak el egy fiatal férfit Odessza városában.
A videóhoz posztolt szövegben azt írták:
A fiút a furgonba lökték.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor alapító tag lett Trump Béketanácsában – Magyarország helye az új világrendben
A biztos magyar út.
Weber diktatúrája: a pártfegyelem megsértése miatt szankcionálja az EPP Milan Zver szlovén uniós képviselőt
Magyar Péter brüsszeli főnöke nem tűr ellentmondást.
Aljas támadást indított Zelenszkij embere Magyarország ellen
Kijevben pánikolnak.
A NATO megerősítené az Északi-sarkvidéket
Erre készülnek!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor alapító tag lett Trump Béketanácsában – Magyarország helye az új világrendben
A biztos magyar út.
Weber diktatúrája: a pártfegyelem megsértése miatt szankcionálja az EPP Milan Zver szlovén uniós képviselőt
Magyar Péter brüsszeli főnöke nem tűr ellentmondást.
Aljas támadást indított Zelenszkij embere Magyarország ellen
Kijevben pánikolnak.
A NATO megerősítené az Északi-sarkvidéket
Erre készülnek!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!