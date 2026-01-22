Februárban indul a nemzeti petíció

Február elején indul a nemzeti petíció – jelentette be a mai kormányinfón a Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett, Brüsszel úgy gondolja, hogy a háborút és Ukrajnát az EU-nak kell finanszíroznia. – Mi nem akarunk többet fizetni gázért és benzinért, nem akarunk fizetni a háborúért, és nem akarunk fizetni Ukrajnának. A magyar baloldal – a Tisza és a DK – fontos dolgokban nem tud Brüsszelnek nemet mondani – jelentette ki a tárcavezető.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a január 22-i kormányinfón (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ahogy arról Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a múlt hét pénteken, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben, a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást. A Kossuth rádióban. A miniszterelnök közölte, a magyar kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre.

Az oroszokat nem lehet megverni a fronton

Úgy fogalmazott, az EU arra számít, hogy legyőzik a frontvonalon az ukrán hadsereggel az oroszokat, az oroszok jóvátételt fognak fizetni, és mindenki visszakapja a pénzét. – Erre a feltételezésre füstölik el százmilliárdjával az európai adófizetők pénzét egy olyan helyzetben, amikor Európának nincsen pénze – figyelmeztetett. Hozzátette:

nincs olyan komolyan vehető szakértő, aki azt állítaná, hogy az oroszokat meg lehet verni a fronton, olyan mértékig ráadásul, hogy jóvátétel fizetésére legyenek kötelezve.

Kiemelte azt is, a háború finanszírozásához kitapossák az emberekből a pénzt nyugaton, és azt látják, hogy Magyarország erre nem hajlandó, ezért velünk szemben van egy követeléslista.

Bárki megnézheti, mit követel tőlünk Brüsszel

– Mivel mi erre nem vagyunk hajlandók, leírták, mi várnak el tőlünk. Ilyen a családi adókedvezmény, szja-mentesség, rezsicsökkentés, nyugdíjak, otthontámogatási program eltörlése. De mi nem engedjük, hogy minket pumpoljon Brüsszel. Mi ebben nem veszünk rész – hangsúlyozta. Hozzátette, a dokumentumokat nyilvánosságra hozták, így ma bárki megnézheti, milyen pénzügyi követelései vannak Brüsszelnek hazánkkal szemben.