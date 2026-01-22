Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

három embertípusschultz nórabucsek barnabásjólvanezígyfidesz

A balliberális véleményvezér szerint a nők, a vidékiek és az idősek b*szhatják el a jövőjüket

Ez a három embertípus szokta megszavazni a Fideszt a balos influenszer szerint.

Munkatársunktól
2026. 01. 22. 13:07
Ez a három embertípus: a nők, a vidékiek és az idősek „b*szhatják el a jövőnket” – fogalmazta meg álláspontját Nagy Ádám. A Jólvanezígy liberális műsor házigazdája legutóbbi adásában azt üzente, szedje magát össze mindenki az áprilisi választásokig, szerinte ugyanis 

ez a három embertípus szokta megszavazni a Fideszt. 

A műsorvezető persze hozzáteszi, a nézői 90 százalékát sikerült ugyan megsértenie, de szerinte fontos, hogy a vidékiek is értsék, mi a tét.

A műsor házigazdájának kijelentése azonban még vendége, Schultz Nóra szemöldökét is megemelte (pedig ő maga is gyakorlott politikai véleményvezér, korábban ugyanis tanácsadói körben jeleskedett, és a Szikra Mozgalomban tevékenykedett). A tartalomgyártó influenszer végül úgy kommentálta, a férfiak pedig maradjanak otthon a férfi náthával?

Hol vannak ilyenkor a nővédő szervezetek?

A műsorban elhangzottak miatt szót emelt Illés Boglárka az Igazság órájában, az államtitkár szerint a baloldalon szinte már hagyomány, hogy a vidéki embereket vagy a nőket minden következmény nélkül becsmérlik, pláne ha azok nyíltan vállalják, hogy patrióták és jobboldali szemléletűek.  –  Hol vannak ilyenkor a nőjogi szervezetek? – tette fel a kérdést. 

 

Borítókép: Schultz Nóra és Nagy Ádám a Jólvanezígy podcast műsorban (Fotó: Képernyőfotó)

