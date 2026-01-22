illés boglárkanagy jánosorbán viktor

Szavak helyett tettek: a kormány most is a magyarok mellé állt a rezsistoppal

Amíg a kormány ismét egyedülálló intézkedéssel segíti a magyar családokat, a baloldal csupán támad – jegyezte meg az Igazság órájában Illés Boglárka. Nagy János pedig arról beszélt, a januári rezsistop is jól mutatja a különbséget a Tisza és a Fidesz-KDNP között. A két politikus egyben rámutatott, érdemes lesz figyelni azt is, hogyan voksol majd a Tisza Párt az Európai Parlamentben, az Ursula von der Leyen ellen indult bizalmatlansági szavazáson, valóban kiállnak-e a magyar gazdák érdekei mellett?

2026. 01. 22. 7:27
Az elmúlt tizenöt év leghidegebb hónapjában vagyunk, a kormányzat fellépésére szükség volt, ugyanakkor hasonló intézkedést még tervek szintjén sem láttam az Európai Unió bármelyik tagállamában. A hazai ellenzék részéről is csak a támadást láttam – reagált Illés Boglárka a rezsistopra , miután Orbán Viktor bejelentését követően a baloldal rögtön támadásba lendült.

rezsistop
Illés Boglárka: a magyar kormány rezsistop intézkedése egyedülálló Európában (Fotó: Képernyőfotó / YouTube)

A magyarok mellé állt a kormány a rezsistoppal

 Az államtitkár szerint vicces, hogy épp az a baloldal kritizálja az intézkedést, aki szerint a rezsicsökkentést el kellene törölni. Megjegyezte, a baloldal most is a brüsszeli terveket fújja, míg a kormány az emberek oldalán áll. Szerinte a rezsistopra adott, baloldali véleményvezérek reakciójával az a legnagyobb gond, hogy ők valóban azt hiszik, a magyar emberek a rezsistopból annyit látnak, hogy feltekerik a fűtést harminc fokra. 

Miközben ez arról szól, hogy a kormány szerette volna megnyugtatni a lakosságot, az extra hideg nem fog extra költségekkel járni

– húzta alá.

Figyeljük, kik azok, akik tényleg kiállnak a magyar gazdák mellett

Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazásról elmondták, izgalmas szavazásnak ígérkezik, kérdés, a Tisza Párt részt vesz-e egyáltalán ezen a szavazáson? – Figyelemmel kísértem ennek a megállapodásnak az előzményét, így azt is, ahogy Ursula von der Leyen elígérkezett, mielőtt megvitatta volna ezt a gazdákkal. Az EU-ban vannak a legszigorúbb szabályozások az agráriumra, amit a gazdák  be is tartották, ennek köszönhetően az európaiak fogyaszthatják a legjobb minőségű élelmiszereket. Bár a gazdákra ezek a szabályozások sok esetben plusz terhet jelentettek, mégis kitartottak. Ezzel akart szembemenni most Brüsszel, a Bizottság vezetése, és nem akarja figyelembe venni a gazdák és a lakosság érdekeit, silányabb minőségre cserélnék az élelmiszereket –  mutatott rá a politikus.

– Azt javaslom, figyeljék a mai szavazást, kik azok, akik valójában kiállnak a magyar gazdák mellett – fűzte hozzá, kiemelve, hogy Magyar Péter ebben a kérdésben is simliskedett.

A davosi tanácskozásról az államtitkár kifejtette, minden olyan lépés, ami a béke irányába mutat, az a magyaroknak jó. –  Ennek a béketanácsnak a feladatai közé tartozhat az ukrán-orosz háború lezárása is. Minden olyan formáció, ahol a párbeszéd meg tud jelenni, az érték. Donald Trump beiktatása előtt csak Orbán Viktor volt a béke hangja, most végre van egy szövetségesünk, aki egyébként a legerősebb erőt jelenti a világon – mondta.

Az államtitkár reagált a baloldali, nők ellen irányuló támadásokra is, köztük Tibi atya azon kijelentésére is, mely szerint a nők és vidéki emberek miatt fog a baloldal elbukni. – Ilyenkor hol vannak a nővédő szervezetek? Akik elárulják, hogy jobboldaliak vagy patrióta szemléletűek, azonnal célponttá válnak. Nem a munkája, hanem a személye miatt támadják Tóth Gabit és Gáspár Evelint is – közölte Illés Boglárka.

Nagy János: Nem csak néhány hasáb tűzifát akartunk szétosztani, egy jól megkomponált videó erejéig (Fotó: Képernyőfotó / YouTube)

A műsor második felében Nagy Jánossal beszélgetett Németh Balázs, az államtitkár, aki Ursula von der Leyen bizalmatlansági szavazásáról úgy fogalmazott: – Kíváncsian várom a szavazás eredményét, pláne annak tükrében, hogy aki nem megy be és nem szavaz az indítvány kapcsán, komoly büntetésre számíthat az EP-ben. A politikus hozzáfűzte, beszédes az is, hogy fogadták Magyar Pétert a gazdák a strasbourgi tütetésen, a Tisza vezérnek ugyanis sikerült összeszólalkozni a tüntetőkkel.

Orbán Viktor rezsistop intézkedésére reagálva elmondta, az nem volt kérdés, hogy segítsen-e a kormány, ennek módjáról egy hosszú vita volt a kormányülésen, de abban biztosak voltak, hogy nem a Magyar Péter féle segítség jegyében akarják támogatni a családokat. 

Nem csak néhány hasáb tűzifát akartunk szétosztani, egy jól megkomponált videó erejéig

 – jegyezte meg. 

A Tisza új energetikai szakértőjéről Nagy János úgy vélekedett, hibának tartja, hogy egy globális cég egykori alelnökét indították, Kapitány István ugyanis kérdés nélkül kiszolgálja majd a multinacionális érdekeket.

– Magyar Péter szakértői ahogyan jönnek, úgy mennek is tovább, stratágiai tanácstalanság jellemzi a Tisza Pártot, ezért foglalnak le domain nevet, vagy hajtják be Magyar Pétert a tüntető gazdák közé. Pánik van, nem kérdés – véleményezte, miután Lendvai Ildikó arról értekezett, hogy nem kell aggódni amiatt, hogy nincs elég szakértője a Tiszának. Puzsér Róbert azon kijelentésére, mely szerint a Fidesz megnyerheti az áprilisi választásokat, Nagy János úgy vélekedett, amíg a Tisza média hackeket csinál, addig a kormány dolgozik: hasít a 3 százalékos otthonteremtési hitel, 13. havi nyugdíj után itt a 14. havi nyugdíj is, de az édesanyák szja mentessége is jól mutatja a két párt közötti különbséget.

Borítókép: Nagy János államtitkár és Illés Boglárka államtitkár az Igazság órájának vendége (Fotó: Facebook)


