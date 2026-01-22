Szavak helyett tettek: a kormány most is a magyarok mellé állt a rezsistoppal

Az elmúlt tizenöt év leghidegebb hónapjában vagyunk, a kormányzat fellépésére szükség volt, ugyanakkor hasonló intézkedést még tervek szintjén sem láttam az Európai Unió bármelyik tagállamában. A hazai ellenzék részéről is csak a támadást láttam – reagált Illés Boglárka a rezsistopra , miután Orbán Viktor bejelentését követően a baloldal rögtön támadásba lendült.

Illés Boglárka: a magyar kormány rezsistop intézkedése egyedülálló Európában (Fotó: Képernyőfotó / YouTube)

A magyarok mellé állt a kormány a rezsistoppal

Az államtitkár szerint vicces, hogy épp az a baloldal kritizálja az intézkedést, aki szerint a rezsicsökkentést el kellene törölni. Megjegyezte, a baloldal most is a brüsszeli terveket fújja, míg a kormány az emberek oldalán áll. Szerinte a rezsistopra adott, baloldali véleményvezérek reakciójával az a legnagyobb gond, hogy ők valóban azt hiszik, a magyar emberek a rezsistopból annyit látnak, hogy feltekerik a fűtést harminc fokra.

Miközben ez arról szól, hogy a kormány szerette volna megnyugtatni a lakosságot, az extra hideg nem fog extra költségekkel járni

– húzta alá.

Figyeljük, kik azok, akik tényleg kiállnak a magyar gazdák mellett

Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazásról elmondták, izgalmas szavazásnak ígérkezik, kérdés, a Tisza Párt részt vesz-e egyáltalán ezen a szavazáson? – Figyelemmel kísértem ennek a megállapodásnak az előzményét, így azt is, ahogy Ursula von der Leyen elígérkezett, mielőtt megvitatta volna ezt a gazdákkal. Az EU-ban vannak a legszigorúbb szabályozások az agráriumra, amit a gazdák be is tartották, ennek köszönhetően az európaiak fogyaszthatják a legjobb minőségű élelmiszereket. Bár a gazdákra ezek a szabályozások sok esetben plusz terhet jelentettek, mégis kitartottak. Ezzel akart szembemenni most Brüsszel, a Bizottság vezetése, és nem akarja figyelembe venni a gazdák és a lakosság érdekeit, silányabb minőségre cserélnék az élelmiszereket – mutatott rá a politikus.

– Azt javaslom, figyeljék a mai szavazást, kik azok, akik valójában kiállnak a magyar gazdák mellett – fűzte hozzá, kiemelve, hogy Magyar Péter ebben a kérdésben is simliskedett.

A davosi tanácskozásról az államtitkár kifejtette, minden olyan lépés, ami a béke irányába mutat, az a magyaroknak jó. – Ennek a béketanácsnak a feladatai közé tartozhat az ukrán-orosz háború lezárása is. Minden olyan formáció, ahol a párbeszéd meg tud jelenni, az érték. Donald Trump beiktatása előtt csak Orbán Viktor volt a béke hangja, most végre van egy szövetségesünk, aki egyébként a legerősebb erőt jelenti a világon – mondta.