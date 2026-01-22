Ma még hideg lesz, de már közeledik az enyhülés

Általában erősen felhős vagy borult, helyenként tartósan párás időre számíthatunk csütörtökön. A felhőzet napközben időszakosan szakadozhat, vékonyodhat. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet –2 és +2 Celsius-fok között alakul. Késő estére általában –1 és –6 fok közé hűl le a levegő.

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

A HungaroMet veszélyjelzése szerint az ország nagy részén nem várható veszélyes időjárási jelenség, azonban csütörtök késő estétől délnyugaton és a középső országrészben helyenként gyenge ónos eső nem kizárt. (Ekkor északon hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő maximum lepel, 1 centiméter.)