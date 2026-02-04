Ócska trükkel akartak ingyen tankolni, aztán jött a hidegzuhany + videó

Tankolás után tízezer feletti számlát hátrahagyva fizetés nélkül távozott az M5-ös autópálya inárcsi pihenőjénél egy régi Opel Tigra vezetője és utasa. Bár a benzinkutas látva a szándékukat odaszaladt, nem tudta megállítani őket – szerencséje, hogy a párás szélvédővel sietősen távozó páros nem ütötte el. Természetesen rögtön értesítették a rendőröket, akik nem sokkal később, a 405-ös úton meg is állították az elkövetőket, és hamar kiderült, hogy a sofőr eltiltás hatálya alatt vezetett. Még érdekesebb, hogy a felvétel alapján nem feltétlenül vizsgaképes Opelre egy másik autó rendszáma volt felszerelve – ezzel az amatőr módszerrel néhányan a sztrádamatrica-hiány miatti büntetéseket és a Véda-bírságokat próbálják megúszni, na meg persze a tankolás utáni fizetést. Az inárcsi esetnek súlyos ára lesz, mert a szabálysértési mellett büntetőeljárás is indul.