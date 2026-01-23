Különös AI-videókon tűnik fel a bűnös múltú magyar rendőrautó

Alighanem a magyar rendőrautó-flotta egyik leggyorsabb tagja a „jó útra tért” Audi RS5 Coupé, melyet – külföldi társszervek gyakorlatát követve – bűnözőktől (egészen pontosan drogdílerektől) foglalt le a magyar hatóság. Miután matricázást, kék-piros villogókat, szirénát és rádió-adóvevőt kapott, tavaly májusban a Pest vármegyei rendőrség állományába került, és főleg autópályán vetik be elfogóautóként, de bemutatókon és vezetéstechnikai képzéseken is részt vesz. Talán az AI kezdetű rendszám adta az ötletet ahhoz, hogy mesterséges intelligenciával készült videókon is feltűnjön; a legutóbbin például a téli hangulatot és a Quattro hajtást demonstrálják:

Készült egy korábbi AI-videó is, melyen a „Pursuitron” alakváltó (Transformers) robotként tűnik fel. Ez esetben a fantáziadús tartalom mellett a kommentszekció is szórakoztató, ugyanis sokan humorosan szóvá teszik az illegális átalakítást, a forgalmit szeretnék látni, vagy büntetési tételeket számolgatnak…