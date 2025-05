Kíméletlen razzia volt az illegális tuningtalálkozón Győrben, nagyon csúnya vége lett

A tuningtalálkozóra szabálytalanul, engedély nélkül átalakított gépjárművek érkeztek Győrbe. A hatóságok tudomására jutottak olyan információk is, hogy a rendezvényre érkezők driftelésben és illegális gyorsulási versenyben is részt vehetnek, közúton. Az eseményről videó is készült.