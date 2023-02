Tizenéves reménység mutatkozik be a magyar válogatottban

Még javában a klubidényt tapossuk jégkorongban, a legtöbb bajnokságban, így a magyar bázisú Erste-ligában is közeleg az alapszakasz vége, ám mindenki tudja, az évad csúcspontja májusban az A csoportos világbajnokság Finnországban, a mezőnyben Magyarországgal. (Sokáig reménykedhettünk benne, hogy Szlovéniával közösen hazánk lehet az egyik rendező ország, de a kormány nem adott garanciát a pályázathoz.) Éppen ezért a felkészülési tornáknak is lényegesen nagyobb a jelentőségük a korábbiaknál. Ezzel is magyarázható, hogy a jövő héten Bolzanóban sorra kerülő viadalon a legértékesebb magyar hokist, Sebők Balázst leszámítva valamennyi klasszisunk szerepel, az élen Galló Vilmossal és Hári Jánossal.

Kevin Constantine, a magyar válogatott szövetségi kapitánya azonban nem csupán a kipróbált harcosokra számít, örvendetes módon fiatal tehetségeknek is lehetőség biztosít. Az elmúlt években, tulajdonképpen egészen a 2016-os szentpétervári világbajnokság óta éppen amiatt lehetett hiányérzetünk, hogy miközben a többi csapatsportághoz hasonlóan a hoki is soha nem tapasztalt jó körölmények között működhet idehaza, a fiatalok nem nagyon tudják átlépni a felnőttválogatott küszöbét.

A tavaly decemberi U20-as divízio I/A vb több szempontból is áttörést hozott. A magyar válogatott egyrészt először tudott bennmaradni ebben az osztályban – érdemes közbevetni, hogy az elitet korosztályos szinten csak tíz csapat alkotja, tehát a második vonalat jelentő divízió I/A mezőnye is befér a legjobb tizenhat közé –, másrészt több fiatal olyan teljesítményt nyújtott, ami felnőtt szinten is biztató.

Közülük kiemelendő a még csupán 19 éves Hadobás Zétény, aki hátvéd létére egy góllal és tíz gólpasszal a csapat legeredményesebb játékosa volt, sőt a torna legjobb védőjének választották. A még csak 19 éves, technikás, jó felépítésű hokis 2018 és 2020 között Svédországban pallérozódott, a Covid alatt hazatért másfél évre, az előző idényben a DVTK felnőttcsapatában szerepelt, a nyáron pedig visszatért Svédországba, a második ligás Västerashoz. A fejlődése töretlen, a klubcsapatában is egyre feljebb lép, s újabb jelentős mérföldkőként jövő héten bemutatkozhat a magyar felnőttválogatottban is.

– Természetesen nagyon örültem a meghívónak, megtiszteltetésként és egyben hatalmas lehetőségként fogom fel. Szeretném ezt kihasználni, és olyan teljesítményt letenni az asztalra, amivel kiharcolhatom a meghívást a közvetlen vb-felkészülésre is – nyilatkozta lapunknak Hadobás Zétény.