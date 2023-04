Már az NHL-ben is felfigyeltek a magyar válogatott tehetségére

Az NHL honlapján közép-európai idő szerint kedden este tették közzé a draftlistát a következő idényre, amelyen Hadobás Zétény az európai játékosok közül a 76. helyen szerepel. A húszéves védő az MTI-nek elmondta, az elmúlt másfél-két hónapban az NHL-es Buffalo Sabres és a profi liga központi játékosmegfigyelő szolgálata (NHL Central Scouting) kérésére töltött ki kérdőíveket, és akkor jelezték neki, hogy felveszik a draftlistára.

Hadobás Zétény csillaga egyre emelkedik. Az előző idényben a DVTK játékosa volt, a nyáron aztán visszaszerződött Svédországba, ahol éveken át nevelkedett utánpótláskorúként. Eleinte a klubja, a Västeras juniorcsapatában szerepelt, ám idény közben felkerült a felnőttek közé, a múlt héten pedig a Västeras profiszerződést kötött vele.

Hadobás februárban, az olaszországi tornán bemutatkozott a magyar felnőttválogatottban, jelenleg is a kerettel készül, eddig szerepelt mind a négy felkészülési mérkőzésen, és jó esélye van bekerülni az A csoportos világbajnokságra utazó keretbe.

– Más nem történt azóta az ügyben. Akik hasonló helyzetben vannak, azokkal majd csak a szezon után beszélnek, és újabb tesztek következhetnek. Ez nem jelenti azt, hogy draftolni is fognak, de jólesett, hogy eddig is eljutottam – mondta az ifjú játékos a draftlehetőségről, s természetesen bízik benne, hogy szerepelhet a világbajnokságon.

Szuper és Vas szerződést is kapott az NHL-ben, de nem lépett pályára

Magyar jégkorongozót legutóbb 2020-ban vettek fel az NHL-draftlistára ifjúsági vagy junior korú teljesítménye miatt: Papp Kristófot az Észak-Amerikában játszó fiatalok közül a 125. helyre rangsorolták az utolsó előzetes listán, ám végül nem választották ki. Korábban Horváth Bálint (2016), előtte pedig Hári János (2010 és 2012) is listás volt, de egyikük sem kelt el.

Eddig három magyar születésű hokist draftoltak az NHL-be: 1999-ben Gröschl Tamás tengerentúli játékjogát az Edmonton Oilers foglalta le (a 9. körben, összesítve a 256. helyen), 2000-ben Szuper Leventéét a Calgary Flames (4. kör, 116. hely), 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars (2. kör, 32. hely). Szuper és Vas kapott NHL-es szerződést is, de végül egyikük sem léphetett pályára a világ legerősebb bajnokságában. Közülük is csak Szuper volt nevezve NHL-es mérkőzésre, azonban cserekapusként egyszer sem állt be.

Az idei draftot Nashville-ben rendezik június 28-án és 29-én.

Borítókép: Hadobás Zétény a Västeras mezében. Hatalmasat lépett előre egy év alatt (Fotó: FotoOscar/Oscar Larsson)