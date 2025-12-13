Huszonkétezer néző őrjöngött, meg akarták verni az NB I-es focibírót

1983. augusztus 24-én, szerdán hétközi fordulót rendeztek a labdarúgó NB I-ben. Az 1983–84-es bajnokság második köre volt ez, a címvédő, s az előző idényben bajnoki címet nyerő Rába ETO Verebes József vezetésével érkezett a szabolcsi városba. Az NYVSSC a 82/83-as bajnokságban a tizedik helyen végzett, azaz viszonylag simán maradt bent az NB I-ben.

A labdarúgó NB I-ben kétszeres bajnok győri csapat edzője Verebes József volt

(Fotó: MW-archív)

Furcsa előjelek az NB I-ben századszor játszó Nyíregyháza meccse előtt

Az első körben a Győr hazai pályán rögtön pontvesztéssel kezdett, mert 2-2-t játszott a Tatabánya csapatával, a Nyíregyháza pedig Budapesten kapott ki 1-0-ra a Vasastól. Ennek ellenére a várakozás óriási volt Szabolcsban, mert a Nyíregyháza ezen a mérkőzésen szerepelt századik alkalommal az NB I-ben. Nem véletlen, hogy az összes jegyet eladták elővételben. 22 ezer néző várta felajzva a Győrt, a Verebes-féle futballforradalom megtestesítőjét.

Már a mérkőzés előtt különös dolgok játszódtak le, mert az MLSZ az utolsó pillanatban – teljesen váratlanul – lecserélte a mérkőzés játékvezetőjét. Az eredetileg kijelölt Nagy Béla helyett a kor egyik legfoglalkoztatottabb bíróját, Huták Antalt delegálták erre az összecsapásra. Ekkor még senki sem gondolta, hogy Huták ennek a mérkőzésnek a főszereplője lesz.

Annak ellenére, hogy a mérkőzés napja szerdára esett, nem volt kétséges a telt ház. A nyíregyházi stadionban ekkor még nem volt világítás, így a meccset 17 órakor el kellett kezdeni.

Sok munkahelyen engedték el az embereket előbb, hogy mindenki kiérjen a pályára.

A mérkőzés előtt Verebes József nagyon ideges volt, mert az ETO roppant tartalékosan tudott csak kiállni. A győri edző el is zavarta az öltözőfolyosón tébláboló újságírókat, a Kelet-Magyarország című napilap tudósítójával közölte, hogy nem nyilatkozik. A bajnokcsapatból hiányzott Hannich, Szentes, Kurucz, Giron és Csonka is. A bíróküldés körüli furcsaságok pedig azzal folytatódtak, hogy Huták Antal késve érkezett meg, de az utolsó pillanatban mégis beesett a stadionba, így nem volt akadálya annak, hogy a nagy mérkőzésen útjára induljon a labda.

A meccs: Labdarúgó NB I, 1983–84. II. forduló: Nyíregyháza–Rába ETO 2-2 (1-1)

Nyíregyháza, 22 ezer néző. Vezette: Huták.

Nyíregyháza: Rabcsák - Bezzegh, Szücs, Szikszai, Varga - Moldván, Barta, Halász - Kiss M., Tisza (Fecsku 46.perc.), Vágó.

Edző: Magyar György.

Rába ETO: Kovács - Turbék, Hlagyvik, Szijártó, Magyar - Burcsa, Mile, Vági - Szabó (Horváth Z., 46. p.), Szepesi, Hajszán (Rezi, 51. p.).

Edző: Verebes József.

A 27. percben Hajszán Gyula góljával szerezte meg a vezetést az ETO, de a lelkesen játszó hazaiak öt perccel később egyenlítettek, mert Halász egy vasutas-szöglet után egyenlíteni tudott. A szünetben 1-1 volt az állás. A 49. percben drámai események játszódtak le, mert Hajszán és Bezzegh összefejelt, s a győriek válogatott játékosát a mentők vitték el a stadionból. Már-már úgy tűnt, nem esik több gól, amikor elérkeztünk a meccs hajrájához. A 83. percben a nyíregyházi Vágó közelről pörgetett a kapuba, ezzel a hazai csapat megszerezte a vezetést. 22 ezer néző tombolt a lelátón, a Nyíregyháza pedig elkezdte húzni az időt. Abban mindenki biztos volt, hogy még egy gólra nem futja a hazai csapat erejéből. Éppen ezért a nyíregyházi játékosok elkezdték csalni a focit, mert inkább a saját térfelükön adogattak, így húzták az időt.

Letelt a kilencven perc, de Huták Antal nem fújta le a meccset.

A nyíregyházi kispadnál a cserék őrjöngtek, ugyanezt tették a nézők is. Pedig, ha figyeltek volna, látják, hogy Huták Hajszán és Bezzegh összefejelésénél két perc hosszabbítást jelzett. Csakhogy mindez a 49. percben történt, amikor senki sem tulajdonított ennek a bírói jelzésnek jelentőséget. Ám amikor a 92. percben a győri Horváth egyenlített, elszabadult a pokol.