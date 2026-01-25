Révész Attila kifakadt, kendőzetlen őszinteséggel beszélt csapata problémáiról

A Nyíregyháza és az Újpest 1-1-re végzett egymással, az MTK Kisvárdán nyert 3-2-re, míg a Paksi FC a Puskás Akadémia otthonában 2-1-re győzve a pontverseny élére állt. Dióhéjban ez történt a labdarúgó NB I 19. fordulójának nyitányán, ennél azonban lényegesen többről szólt a szombati játéknap.

A paksiak első felcsúti gólját szerző Horváth Kevin (balra), valamint Szendrei Ákos öröme érthető, a Paksi FC az NB I élére állt szombati győzelmével (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Jogos volt az NB I idei első piros lapja

A pontszerzéssel együtt is az utolsó előtti, 11. helyen ragadt nyíregyháziak döntetlenje például bravúrnak számít, hiszen a vendéglátó Katona Bálint kiállítása miatt az 52. perctől kezdve emberhátrányban játszott az újpesti csapat ellen. A végeredmény már a közönségszórakoztató, ugyanakkor küzdelmes első félidőben kialakult, a térfélcsere – és különösen a piros lap után – hiába próbálkozott az Újpest, maradt az 1-1.

– A kiállítás jogos volt, meg lehetett adni, de előtte elkövettünk olyan hibát, amit nem kellett volna: a labdavesztést, amiből az egész indult. Az első félidő totálisan rendben volt, uraltuk a mérkőzést. Persze, az Újpest nem gyenge csapat, úgyhogy azt nem lehet várni, hogy ők csak nézik, hogy mi mit csinálunk – kezdte a Nyíregyháza edzője, Bódog Tamás. – Szeretném már azt látni, hogy sorozatban tizenegy a tizenegy ellen fejezzük be, mert így nem egyszerű, és egy mérkőzéssel kevesebb van nekünk ahhoz, hogy három pontot gyűjtsünk. De attól függetlenül a játékosok hozzáállása, úgy gondolom, hogy jó volt. Van még pár mérkőzés hátra, azokon próbálunk majd nyerni.

Bódog Tamás a piros lapot megelőző hibát emelte ki (Fotó: MTI/Vajda János)

A fővárosiak kispadján debütáló Szélesi Zoltán mindeközben elismerte: egy folyamat közepén, inkább elején jár csapatával, amellyel főként azon kell dolgoznia, hogy a jövőben jobban kihasználják a helyzeteket.

Révész Attila kifakadt: hibák, gyenge teljesítmények, kényelmi zónás játékos

A folytatásban a tabellán előrébb rangsorolt Kisvárda fogadta a tőle hat ponttal lemaradva következő MTK Budapestet. A vendégek szereztek vezetést, majd a szünetre itt is 1-1 lett az állás, a fordulás után viszont kétszer is előnybe került az MTK. A végül 3-2-es győzelmet ért találat egy beadás után született meg, Lippai Tibor a saját kapujába sodorta a labdát. A kisvárdaiak edzője, Révész Attila nem volt boldog a látottak miatt.