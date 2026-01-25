NB IBognár GyörgyKisvárdarévész attilaBódog Tamás

Révész Attila kifakadt, kendőzetlen őszinteséggel beszélt csapata problémáiról

Szombaton három mérkőzéssel megkezdődött a második fél év a labdarúgó NB I-ben. A bajnokság 2025/2026-os kiírásának idei szakasza a Nyíregyháza és az Újpest döntetlenjével indult, később idegenben nyert az MTK Budapest és a Paksi FC is. Révész Attila súlyos kritikát fogalmazott meg, szerinte sok olyan játékos van a Kisvárda keretében, akinek nem lenne ott a helye.

2026. 01. 25. 10:43
Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője őszintén beszélt csapata problémáiról az idei első NB I-es meccsük után. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
A Nyíregyháza és az Újpest 1-1-re végzett egymással, az MTK Kisvárdán nyert 3-2-re, míg a Paksi FC a Puskás Akadémia otthonában 2-1-re győzve a pontverseny élére állt. Dióhéjban ez történt a labdarúgó NB I 19. fordulójának nyitányán, ennél azonban lényegesen többről szólt a szombati játéknap.

A paksiak első felcsúti gólját szerző Horváth Kevin (balra), valamint Szendrei Ákos öröme érthető, a Paksi FC az NB I élére állt szombati győzelmével
A paksiak első felcsúti gólját szerző Horváth Kevin (balra), valamint Szendrei Ákos öröme érthető, a Paksi FC az NB I élére állt szombati győzelmével (Fotó: MTI/Vasvári Tamás) 

 

Jogos volt az NB I idei első piros lapja

A pontszerzéssel együtt is az utolsó előtti, 11. helyen ragadt nyíregyháziak döntetlenje például bravúrnak számít, hiszen a vendéglátó Katona Bálint kiállítása miatt az 52. perctől kezdve emberhátrányban játszott az újpesti csapat ellen. A végeredmény már a közönségszórakoztató, ugyanakkor küzdelmes első félidőben kialakult, a térfélcsere – és különösen a piros lap után – hiába próbálkozott az Újpest, maradt az 1-1.

– A kiállítás jogos volt, meg lehetett adni, de előtte elkövettünk olyan hibát, amit nem kellett volna: a labdavesztést, amiből az egész indult. Az első félidő totálisan rendben volt, uraltuk a mérkőzést. Persze, az Újpest nem gyenge csapat, úgyhogy azt nem lehet várni, hogy ők csak nézik, hogy mi mit csinálunk – kezdte a Nyíregyháza edzője, Bódog Tamás. – Szeretném már azt látni, hogy sorozatban tizenegy a tizenegy ellen fejezzük be, mert így nem egyszerű, és egy mérkőzéssel kevesebb van nekünk ahhoz, hogy három pontot gyűjtsünk. De attól függetlenül a játékosok hozzáállása, úgy gondolom, hogy jó volt. Van még pár mérkőzés hátra, azokon próbálunk majd nyerni.

Miskolc, 2025. december 6. Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. december 6-án. A Diósgyőr 2-0-ra győzött. MTI/Vajda János
Bódog Tamás a piros lapot megelőző hibát emelte ki (Fotó: MTI/Vajda János)

A fővárosiak kispadján debütáló Szélesi Zoltán mindeközben elismerte: egy folyamat közepén, inkább elején jár csapatával, amellyel főként azon kell dolgoznia, hogy a jövőben jobban kihasználják a helyzeteket.

 

Révész Attila kifakadt: hibák, gyenge teljesítmények, kényelmi zónás játékos

A folytatásban a tabellán előrébb rangsorolt Kisvárda fogadta a tőle hat ponttal lemaradva következő MTK Budapestet. A vendégek szereztek vezetést, majd a szünetre itt is 1-1 lett az állás, a fordulás után viszont kétszer is előnybe került az MTK. A végül 3-2-es győzelmet ért találat egy beadás után született meg, Lippai Tibor a saját kapujába sodorta a labdát. A kisvárdaiak edzője, Révész Attila nem volt boldog a látottak miatt.

– Nagyon fájó ez, jobb eredményre számítottunk. Olyan hibákat követtünk el, melyeket már láttam az edzőtáborban: az új játékrendszerünkben nagyobb felelősség hárul a belső- és szélsővédőkre, de ők nem mindig tudták megoldani a rájuk bízott a feladatot. A középpályás labdabirtoklásunk pedig három játékos nagyon gyenge teljesítménye miatt nem működött. Nem akarom őket felmenteni, de volt olyan játékos, akinek a héten olyan problémája volt, amellyel nem tudtunk teljesen megküzdeni. Ennek ellenére vállalták a játékot, de ez nem sült el jól. Összességében láttam olyan jeleket, amelyek alapján lehet előrelépni a futballban, de ez az eredmény mindenképpen kevés. A harcosság a második félidőben megvolt, de nagyobb akarat és több energia nélkül ez nem elég. Az első félidőben álmosan, kényelmesen, lassan játszottunk, nagyon sok pontatlansággal. Ez sajnos kvalitás probléma is. A támadó harmadban azok az egy az egy elleni szituációk, azok a támadó megmozdulások, amelyek a gólokhoz kellenek, egyáltalán nem voltak meg. Tudjuk, mik az erősségeink és mik a gyengeségeink, de az első két nagyon könnyű gól mindenkit bosszant. Ilyet nem lehet megengedni az NB I-ben. A harmadik könnyű gól pedig egy játékos személyiségéből fakad – mondta el Révész Attila, aki továbbra is kritikus hangnemben folytatta.

Őt ez a magyar mentalitása, hozzáállása időnként segíti egy picit, de sajnos többször elvesz tőle. Meg kell érteni, hogy az élet sokkal nehezebb. Nagyon sokan vannak a keretünkben, akiknek nem lenne itt a helye, de különböző okok miatt mégis velünk vannak. Mindig megkapják a lehetőséget, legtöbbször megégünk, de próbáljuk őket terelgetni, fejleszteni. Nagyon nehéz egy belső, kényelmi zónás játékost, akinek a kávé és a krémes fontosabb, mint egy kemény edzés, megváltoztatni. De remélem, az élet majd megjutalmazza őket.

A Kisvárda és az MTK bajnokijának összefoglalója:

 

Közepes játékkal is értékes siker

A szombati napot a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia és a harmadik helyen végzett Paksi FC összecsapása zárta. A vendégek számára volt nagyobb a tét, győzelem esetén ugyanis átmenetileg a vasárnap játszó ETO FC és a Ferencváros elé, a tabella élére állhatott a csapat. Bognár György együttese élt is az eséllyel: Horváth Kevin góljára ugyan még az első 45 percben válaszolt hazai részről Nagy Zsolt, ám a 2-1-es eredményt Ostváth Attila alakította ki hét perccel a rendes játékidő vége előtt.

– Több lehetőségünk volt ezen a mérkőzésen. Az első húsz percünk nagyon jól nézett ki, számos helyzetet alakítottunk ki, jól is játszottunk. A második félidőben ezt már nem tudtuk megismételni, kiegyenlítettebb lett a játék. A végén pedig, amikor újra két csatárral játszottunk, megint be tudtuk szorítani az ellenfelet, akkor született meg a győztes gólunk is. Periódusokban szoktunk jól játszani a mérkőzéseken. Persze húsz perc kevés, de az eleje tényleg jól nézett ki. Nem lehetünk elégedetlenek, a srácok odatették magukat, mindent megtettek azért, hogy nyerjünk, még ha ez egy közepes játékkal is párosult, a helyzetek alapján megérdemelt győzelmet arattunk – közölte Bognár.

A Paks jelenleg 36 pontos, mögötte 35-tel az ETO FC, majd 34-gyel a Ferencváros következik. Az üldözők vasárnap, Budapesten csapnak össze egymással.

Az NB I 19. fordulójának programja, eredményei
Szombaton játszották:
Nyíregyháza–Újpest FC 1-1 (1-1), Nyíregyháza, Városi Stadion, 3750 néző. Játékvezető: Csonka. Gólszerzők: Kvasina (45.), illetve Beridze (19.), kiállítva: Katona B. (Nyíregyháza, 52.)
Kisvárda–MTK Budapest 2-3 (1-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1250 néző. Jv.: Rúsz. Gólszerzők: Bíró (28.), Szőr (78.), illetve Molnár Á. (10., 74., a másodikat tizenegyesből), Lippai (82., öngól)
Puskás Akadémia–Paksi FC 1-2 (1-1), Felcsút, Pancho Aréna, 789 néző. Jv.: Karakó. Gólszerzők: Nagy Zs. (23., büntetőből), illetve Horváth K. (17., tizenegyesből), Osváth (83.)

Vasárnap:
Debrecen–Diósgyőr 13.00 (M4 Sport)
Kazincbarcika–ZTE 15.00 (M4 Sport+)
Ferencváros–ETO FC 18.15 (M4 Sport)
A bajnokság aktuális állása ITT látható!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

