Debreceni feltámadás után hazai győzelemmel folytatódott az NB I

A Debrecen és a Diósgyőr találkozója nyitotta a napi programot. Az NB I 19. fordulójának vasárnapi mérkőzései előtt a házigazda 31 ponttal a tabella negyedik, a vendégcsapat pedig 18-cal a 10. helyén állt. Az év első debreceni rendezésű mérkőzése előtt köszöntötték a második diplomáját (sportközgazdász) megszerző DVSC-játékost, Bárány Donátot, valamint Szűcs Tamást is, aki a szurkolók szavazatai alapján az őszi idény legjobbja volt.

Bárány Donát (jobbra) az NB I-es bajnoki előtt vette át oklevelét (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)



Három gól az első vasárnapi NB I-es meccs szünetéig

Mindkét keretben történtek változások a rövid téli szünetben. A debreceniek kapusát, a klubnál kölcsönben lévő Varga Ádámot visszahívta a Ferencváros, így helyét a húszéves, második élvonalbeli meccsén pályára lépett Erdélyi Benedek foglalta el, a miskolciak négy új szerzeménye közül pedig Pető Milán és Lamin Colley máris kezdett, Varga Zétény és Lirim Kastrati pedig a kispadon ülve várt bevetésre.

A Puskás Akadémiától kölcsönvett Colley hamar főszereplővé lépett elő, ugyanis a 15. percben, egy bedobás után szépen fordult le védőjéről a tizenhatoson belül, majd a kapufát érintve a kapuba küldte a labdát.

Hamarosan újabb gólt láthatott a közönség, a DVTK gyorsan megduplázta előnyét: Colley tört be a büntetőterületen belülre, majd passzolt be középre, ahol az őrizetlenül maradt Bokros Szilárd közelről volt eredményes (0-2).

A két gyors találat után elcsendesedett a mérkőzés, sokáig nem forogtak veszélyben a kapuk. A 36. minutumban egy veszélyes labdavesztést követően Bényei Ágoston sprintelt a tizenhatosig, ott a vele párhuzamosan érkező Colley felé passzolt, a támadó viszont csúnyán fölé lőtt. Ez már a debreceni nézőknek is sok volt, kórusban figyelmeztették a kedvenceket, hogy ideje volna felébredni. A kérés célba talált, a vendéglátó még a szünet előtt szépíteni tudott: Cibla Flórián tizenhatoson belüli megpattanó lövése utat talált a hálóba, ezzel 2-1-re felzárkózott a Debrecen.

Fordítás tíz perc alatt

A térfélcsere után Colley volt aktív, ám Erdélyi lábbal hárított. Ez a mozdulat akkor értékelődött fel igazán, amikor négy perccel később egy beadásra érkezve Kusnyir Erik az ötös vonaláról gólt lőtt, és kiegyenlített. A 2-2 mellett az is örömre adott okot debreceni részről, hogy a két év után visszatért góllövő rögtön az első meccsén betalált.