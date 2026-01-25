NB IDebrecendiósgyőr

Debreceni feltámadás után hazai győzelemmel folytatódott az NB I

Hazai győzelemmel folytatódott a bajnokság. A labdarúgó NB I 19. fordulójának vasárnapi játéknapját a Debrecen és a Diósgyőr összecsapása nyitotta: a vendégek hamar kétgólos előnybe kerültek a Nagyerdei Stadionban, ám a hazaiak még az első játékrész végén szépítettek, a fordulás után pedig két góllal fordítottak is, így kialakítva a 3-2-es végeredményt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 14:56
Küzdelmes, fordulatos mérkőzést vívott egymással a piros mezes Debrecen és a Diósgyőr az NB I-ben. Fotó: Czinege Melinda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Debrecen és a Diósgyőr találkozója nyitotta a napi programot. Az NB I 19. fordulójának vasárnapi mérkőzései előtt a házigazda 31 ponttal a tabella negyedik, a vendégcsapat pedig 18-cal a 10. helyén állt. Az év első debreceni rendezésű mérkőzése előtt köszöntötték a második diplomáját (sportközgazdász) megszerző DVSC-játékost, Bárány Donátot, valamint Szűcs Tamást is, aki a szurkolók szavazatai alapján az őszi idény legjobbja volt.

Bárány Donát (jobbra) az NB I-es bajnoki előtt vette át oklevelét
Bárány Donát (jobbra) az NB I-es bajnoki előtt vette át oklevelét (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)


Három gól az első vasárnapi NB I-es meccs szünetéig

Mindkét keretben történtek változások a rövid téli szünetben. A debreceniek kapusát, a klubnál kölcsönben lévő Varga Ádámot visszahívta a Ferencváros, így helyét a húszéves, második élvonalbeli meccsén pályára lépett Erdélyi Benedek foglalta el, a miskolciak négy új szerzeménye közül pedig Pető Milán és Lamin Colley máris kezdett, Varga Zétény és Lirim Kastrati pedig a kispadon ülve várt bevetésre. 

A Puskás Akadémiától kölcsönvett Colley hamar főszereplővé lépett elő, ugyanis a 15. percben, egy bedobás után szépen fordult le védőjéről a tizenhatoson belül, majd a kapufát érintve a kapuba küldte a labdát.

Hamarosan újabb gólt láthatott a közönség, a DVTK gyorsan megduplázta előnyét: Colley tört be a büntetőterületen belülre, majd passzolt be középre, ahol az őrizetlenül maradt Bokros Szilárd közelről volt eredményes (0-2).

A két gyors találat után elcsendesedett a mérkőzés, sokáig nem forogtak veszélyben a kapuk. A 36. minutumban egy veszélyes labdavesztést követően Bényei Ágoston sprintelt a tizenhatosig, ott a vele párhuzamosan érkező Colley felé passzolt, a támadó viszont csúnyán fölé lőtt. Ez már a debreceni nézőknek is sok volt, kórusban figyelmeztették a kedvenceket, hogy ideje volna felébredni. A kérés célba talált, a vendéglátó még a szünet előtt szépíteni tudott: Cibla Flórián tizenhatoson belüli megpattanó lövése utat talált a hálóba, ezzel 2-1-re felzárkózott a Debrecen.

 

Fordítás tíz perc alatt

A térfélcsere után Colley volt aktív, ám Erdélyi lábbal hárított. Ez a mozdulat akkor értékelődött fel igazán, amikor négy perccel később egy beadásra érkezve Kusnyir Erik az ötös vonaláról gólt lőtt, és kiegyenlített. A 2-2 mellett az is örömre adott okot debreceni részről, hogy a két év után visszatért góllövő rögtön az első meccsén betalált.

Nem érte be ennyivel a Debrecen, az 56. percben újra gólörömtől volt hangos a Nagyerdei Stadion. A kezdés előtt díjazott Szűcs Tamás húsz méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot, és ezzel már a DVSC vezetett 3-2-re.

A Diósgyőr cserékkel próbált meg reagálni, illetve Colley révén, aki a 69. percben kevéssel célzott a kapu mellé. Kettővel később a csereként beállt Varga Zétény oldalhálót talált, míg a hajrára fordulva a hazaiak csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs kínálta meg egy ballábas lövéssel a vendégkapust. Az állás már nem változott. 

Remek hazai győzelemmel kezdte meg idei szereplését az élvonalban a Debrecen, amely 3-2-es sikerének köszönhetően pontszámban utolérte a vasárnap este pályára lépő címvédőt, a Ferencvárost. A debreceniek lemaradása csupán két pont a listavezető Paksi FC, és egy az FTC ellenfele, az ETO FC mögött.

 

Az NB I 19. fordulójának programja, eredményei
Nyíregyháza–Újpest FC 1-1 (1-1), Nyíregyháza, Városi Stadion, 3750 néző. Játékvezető: Csonka. Gólszerzők: Kvasina (45.), illetve Beridze (19.), kiállítva: Katona B. (Nyíregyháza, 52.)
Kisvárda–MTK Budapest 2-3 (1-1), Kisvárda, Várkerti Stadion, 1250 néző. Jv.: Rúsz. Gólszerzők: Bíró (28.), Szőr (78.), illetve Molnár Á. (10., 74., a másodikat tizenegyesből), Lippai (82., öngól)
Puskás Akadémia–Paksi FC 1-2 (1-1), Felcsút, Pancho Aréna, 789 néző. Jv.: Karakó. Gólszerzők: Nagy Zs. (23., büntetőből), illetve Horváth K. (17., tizenegyesből), Osváth (83.)
Debrecen–Diósgyőr 3-2 (1-2), Debrecen, Nagyerdei Stadion. Jv.: Bogár. Gólszerző: Cibla (45+1.), Kusnyir (49.), Szűcs T. (56.), illetve Colley (15.), Bokros (19.)

Később:
Kazincbarcika–ZTE 15.00 (M4 Sport+)
Ferencváros–ETO FC 18.15 (M4 Sport)
A bajnokság aktuális állása ITT látható.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.