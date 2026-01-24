Tóth AlexBournemouthTorghelle SándorPremier League

Torghelle figyelmezteti Tóth Alexet, ez intő jel lehet Bournemouth-ban

Torghelle Sándor még 2004-ben igazolt az NB I-ből a Premier League-be. A korábbi válogatott labdarúgó lapunknak nyilatkozott Tóth Alex Bournemouth-ba történő átigazolásáról, Torghelle segítségével igyekeztük körbejárni, hogy mekkora dolog közvetlenül a magyar első osztályból a PL-be igazolni. Ha minden jól megy, akkor a húszéves középpályás már szombaton, a Liverpool elleni bajnokin be is mutatkozhat a Bournemouth színeiben.

Perlai Bálint
2026. 01. 24. 6:35
Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett, már szombaton bemutatkozhat a Premier League-ben
Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett, már szombaton bemutatkozhat a Premier League-ben Forrás: AFC Bournemouth
Kedden lett hivatalos, amit már jó pár napja mindenki biztosra vett: Tóth Alex az angol Bournemouth játékosa lett , így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után újabb magyar játékos szerepel sokak szerint a világ legkompetitívebb bajnokságában, a Premier League-ben. A 20 éves Tóth átigazolása azonban sokkal különlegesebb, mint a másik két magyaré volt korábban: a Ferencváros játékosa közvetlenül az NB I-ből igazolt a PL-be, emellett a 12 millió eurós vételár – ami bónuszokkal a 15-öt is meghaladhatja –, abszolút rekord az NB I-ben, ennyit soha korábban nem fizettek a magyar első osztályú bajnokságban játszó futballistáért. Torghelle Sándor azon kevés magyar játékosok közé tartozik, aki az NB I-ből közvetlenül a PL-be igazolt. A korábbi támadó még 22 évesen 2004 nyarán az MTK-tól a Crystal Palace-hoz került 1,1 millió euróért. Torghellét kérdeztük Tóth Alex klubváltásáról, pontosabban arról, hogy ez a váltás mekkora ugrás Tóth pályafutásában.

Torghelle Sándort kérdeztük Tóth Alex angliai igazolása kapcsán
Torghelle Sándort kérdeztük Tóth Alex angliai igazolása kapcsán. Fotó: Mirkó István

A Bournemouth a tökéletes választás?

– Szerintem Alex játékához a spanyol vagy olasz foci közelebb állt volna, az erényei ott jobban kidomborodtak volna – kezdte Torghelle a Magyar Nemzetnek. – Persze nem láttam bele, hogy például a Lazio mennyit ajánlott, miért nem jött össze az üzlet. Viszont, ha a Premier League-ből kapsz ajánlatot, és ennyit hajlandóak érted fizetni, akkor ezt a klub valószínűleg teljesen komolyan gondolja, és nagy tervei vannak Alexszel.

Torghelle saját tapasztalatai alapján mondta, hogy a Premier League az egyik, ha nem a legfizikálisabb bajnokság, ahol az állóképesség, a párharcok megnyerése kiemelten fontos. Utóbbiban Tóth Alex az Európa-liga mostani idényében kiemelkedő volt. Hatvanhét százalékkal nyerte meg a párharcait, ez a középpályások között az egyik legjobb arány Európában, érdemes lesz figyelni, hogy Tóth a Bournemouth-ban mennyire lesz sikeres ezen statisztikában, mert az várható, hogy a 67 százalék nem fenntartható a PL-ben. 

– Nem lesz könnyű neki ez a váltás. Az angol fociban a fizikalitás a kulcs, rengeteg a párharc. Ha megnézed a középpályásokat, nem minden esetben, de általában magasak, dinamikusak – folyatta Torghelle. – Természetesen nem azt mondom, hogy Alex ebben nem a jók közé tartozik, viszont óriási lépés ez neki.

Fel kell rá készülni, hogy ez teljesen más közeg, mint amit a Ferencvárosban megtapasztalt. Amit látok a játékában: egy nagyon intelligens, értelmes fiatal, emellett rendkívül profi is. Láttam, hogy a bemutatásánál már angolul adott interjút a klubnak.

Torghelle Sándor tanácsa a húszéves Tóth Alexnek

A Vasastól 2020-ban visszavonult támadó kiemelte, nemcsak a mérkőzések, hanem az edzések is sokkal intenzívebbek lesznek, mint Tóth Alexnak korábban a pályafutása során bárhol. A különbség brutális lesz, hiszen az NB I-ben az egész európai focit nézve az egyik leglassabb játék, addig a PL a skála másik végén van. A 43 éves, korábban 42-szeres válogatott csatár ezután tanácsot is adott a Bournemouth magyarjának.

– A legfontosabb: türelem, türelem… Szerintem ezt a klub meg fogja neki adni, legalábbis nagyon bízom benne. Gondolok itt arra, hogy ha kezdésnek lesz két-három jó mérkőzése, majd pár rosszabb – ami minden egyes labdarúgónál megtörténik, főleg ilyen fiatalon, mint Alexnél, aki 20 éves –, akkor ez nem fogja őt kizökkenteni. 

Magyarországon stabil játékot mutatott, ha ezt tudja kint is hozni, illetve élvezni fogja az edző bizalmát, akkor könnyebb dolga lesz.

Azt viszont minden egyes magyar játékosnak üzenem, akik negatív helyzetben vannak, lesznek: az, hogy ilyen szituációkból hogyan mászol ki, az mutatja meg igazán, hogy mennyire erős vagy – tette hozzá Torghelle.

Tóth Alex már a Bournemouth csapatával edzett a héten
Tóth Alex már a Bournemouth csapatával edzett a héten. Fotó: Bournemouth

Mikor debütál Tóth Alex az angol bajnokságban?

Torghelle szerint nem lehetetlen, hogy Tóth Alex már a hétvégén pályára lépjen a bajnokságban a 15. Bournemouth színeiben, miután a magyar játékost kedden bejelentette klubja, azóta pedig már a csapat edzésein is részt vett. A játékos pénteken aztán a klubhonlapnak nyilatkozott, amelyből kiolvasható, hogy a magyar játékos a meccskeretben biztosan ott lesz a Liverpool ellen. Tóth helyzetét pedig könnyíti, hogy az angol csapaton egy sérüléshullám söpör végig, a középpályán Tyler Adams december közepe óta nem bevethető, míg Marcus Tavernier éppen a legutóbbi fordulóban, a Brighton elleni 1-1 során sérült meg. 

A Cseresznyések 4-2-3-1-es formációban játszanak, Tóth a védelem előtti két középpályás egyike vagy a csatár mögötti posztot is betöltheti, ugyanakkor előbbire több esély van. Hiszen Andoni Iraola vezetőedző rendszerében a támadó középpályás sokkal inkább egy második számú csatár, ez Tóthnak is új szerepkör lenne.

Torghelle ezután felemlegette a saját angliai pályafutását, ahol gyorsan a kezdőben találta magát. A 43 éves korábbi labdarúgó a Crystal Palace-ban már három edzés után kezdő volt a Norwich ellen, ugyanakkor ezután pár hét leforgása alatt teljesen kiszorult a kezdőcsapatból. Az edzője formációt váltott, ebben pedig Torghellének már nem volt meg a helye – így búcsúzott egy év után a Premier League-től, és a görög Panathinaikoszban folytatta 2005-ben. Torghelle figyelmeztette is a Tóthtal kapcsolatos itthoni elvárásokat: hiába fizettek ki érte is 2004-ben több mint egymillió eurót, gyorsan partvonalra szorult. Tóth Alex megítélésében sem szabad túl nagy hangsúlyt helyezni annak, hogy 12 milliójával ő a legdrágább játékos, aki az NB I-ből távozott, a teljesítmény lesz a döntő faktor. – Angliában minden poszton hatalmas a konkurencia, nincs ez másképp a Bournemouth-nál sem. A 12 millió euró a klubnál nem a legnagyobb igazolások egyike, ha ne adj’ isten Alex nem venné fel a bajnokság ritmusát, akkor gyorsan kikerülhet, hiszen keresnek mást, aki nála jobb – tette hozzá a Crystal Palace korábbi játékosa.

Kegyetlen angol média, Tóth Alex sem lesz kivétel

Azt már Szoboszlai és Kerkez kapcsán megtudtuk, hogy milyen az angol média. Ha úgy van, akkor egy-egy nagyot hibát felnagyítanak, gondoljunk csak Kerkez esetére, aki a mostani idény elején még nem találta a helyét a Liverpoolban. Angliában viszont az elismeréseknek is helye van, Szoboszlait rendre dicsőíti a brit sajtó. Tóth Alex helyzete persze más, őt először meg kell ismernie az ottani közegnek. Torghelle is megerősítette ezt, aki korábban igyekezte kizárni a médiát.

– Az angol sajtó teljesen más, mint a magyar. Itthon nem olyan kritikusak a játékosokkal, mint Angliában. Kérdés, hogy Alex belekeveredik-e bármilyen kellemetlen sztoriba, mert az angol sajtó ezeket szereti felnagyítani, remélem elkerüli az ilyen szituációkat. Én akkoriban teljesen kizártam a médiát, nem foglalkoztam azzal, hogy miket írnak rólam, csakis a meló, meló és meló… Így értettem korábban is a türelmet, Alexnek is keményen kell dolgoznia, ezután jönni fognak az eredmények, de ehhez lehet, hogy idő kell.

A sors fintora, hogy szombaton 18.30-kor Bournemouth–Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League 23. fordulójában. Tóth Alex pályára lépése történelmi pillanat lenne, ugyanis arra korábban nem volt példa, hogy egy PL-mérkőzésen három magyar labdarúgó is játsszon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

