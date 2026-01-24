Torghelle figyelmezteti Tóth Alexet, ez intő jel lehet Bournemouth-ban

Kedden lett hivatalos, amit már jó pár napja mindenki biztosra vett: Tóth Alex az angol Bournemouth játékosa lett , így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után újabb magyar játékos szerepel sokak szerint a világ legkompetitívebb bajnokságában, a Premier League-ben. A 20 éves Tóth átigazolása azonban sokkal különlegesebb, mint a másik két magyaré volt korábban: a Ferencváros játékosa közvetlenül az NB I-ből igazolt a PL-be, emellett a 12 millió eurós vételár – ami bónuszokkal a 15-öt is meghaladhatja –, abszolút rekord az NB I-ben, ennyit soha korábban nem fizettek a magyar első osztályú bajnokságban játszó futballistáért. Torghelle Sándor azon kevés magyar játékosok közé tartozik, aki az NB I-ből közvetlenül a PL-be igazolt. A korábbi támadó még 22 évesen 2004 nyarán az MTK-tól a Crystal Palace-hoz került 1,1 millió euróért. Torghellét kérdeztük Tóth Alex klubváltásáról, pontosabban arról, hogy ez a váltás mekkora ugrás Tóth pályafutásában.

Torghelle Sándort kérdeztük Tóth Alex angliai igazolása kapcsán. Fotó: Mirkó István

A Bournemouth a tökéletes választás?

– Szerintem Alex játékához a spanyol vagy olasz foci közelebb állt volna, az erényei ott jobban kidomborodtak volna – kezdte Torghelle a Magyar Nemzetnek. – Persze nem láttam bele, hogy például a Lazio mennyit ajánlott, miért nem jött össze az üzlet. Viszont, ha a Premier League-ből kapsz ajánlatot, és ennyit hajlandóak érted fizetni, akkor ezt a klub valószínűleg teljesen komolyan gondolja, és nagy tervei vannak Alexszel.

Torghelle saját tapasztalatai alapján mondta, hogy a Premier League az egyik, ha nem a legfizikálisabb bajnokság, ahol az állóképesség, a párharcok megnyerése kiemelten fontos. Utóbbiban Tóth Alex az Európa-liga mostani idényében kiemelkedő volt. Hatvanhét százalékkal nyerte meg a párharcait, ez a középpályások között az egyik legjobb arány Európában, érdemes lesz figyelni, hogy Tóth a Bournemouth-ban mennyire lesz sikeres ezen statisztikában, mert az várható, hogy a 67 százalék nem fenntartható a PL-ben.

– Nem lesz könnyű neki ez a váltás. Az angol fociban a fizikalitás a kulcs, rengeteg a párharc. Ha megnézed a középpályásokat, nem minden esetben, de általában magasak, dinamikusak – folyatta Torghelle. – Természetesen nem azt mondom, hogy Alex ebben nem a jók közé tartozik, viszont óriási lépés ez neki.