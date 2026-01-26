Kubatov GáborNB IFerencvárosFradiRobbie KeaneETO FCFTC

Kubatov rövid üzenete sokatmondó, Keane szerint egy nagy különbség volt a Fradi és a Győr között

Vereséggel kezdte meg a labdarúgó NB I folytatását a címvédő Ferencváros, amely hiába vezetett a listavezető ETO FC ellen, végül 3-1-re kikapott a 19. forduló vasárnap esti záró mérkőzésén. Kubatov Gábor klubelnök a Facebook-oldalán üzent a vereséget követően, míg Robbie Keane vezetőedző elmondta, a helyzetek kihasználásában látta a két csapat közötti különbséget.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 7:03
Robbie Keane szerint Borbély Balázs csapata jobban gazdálkodott a helyzetekkel Fotó: MTI/Purger Tamás
A Ferencváros a nemrégiben szerződtetett Franko Kovacevic góljával előnybe került nem sokkal a fordulást követően, ám az ETO nem esett össze, és végül 3-1-re megnyerte a rangadót , így négy pontra nőtt a két csapat közötti különbség, arról nem is beszélve, hogy a Paks is megelőzte az FTC-t. Kubatov Gábor a közösségi oldalán több bejegyzést is közzétett a lefújást követően.

Kubatov Gábor és Robbie Keane ezúttal nem örülhetett FTC-győzelemnek
Kubatov Gábor és Robbie Keane ezúttal nem örülhetett FTC-győzelemnek Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kubatov Gábor üzenetei

A vereség után Kubatov Gábor rövid, ám annál sokatmondóbb üzenetet tett közzé a hivatalos Facebook-oldalán: a Ferencváros klubelnöke mindenkit emlékeztetett, hogy a bajnokság májusban ér véget.

A bejegyzést nem igazán fogadták jól a szurkolók, Kubatov nem sokkal később egy újabb, immár videós bejelentkezésben reagált a rangadóra: ebben már gratulált a Győrnek, de az első poszt üzenete ezúttal is megjelent.

A klub első embere a férfi-vízilabdaválogatott Eb-döntős vereségét is szóba hozta: gratulált a nyolc Fradi-játékost a keretében tudó magyar együttesnek, amely hiába küzdött nagyot, végül nem ért oda Európa csúcsára.

Az FTC edzője, Robbie Keane nem vár ajándékokat

Visszatérve a Ferencváros–Győr meccshez, Robbie Keane a klubhonlapon megjelent értékeléséről itt írtunk, de a vezetőedző a mérkőzést közvetítő M4 Sportnak is nyilatkozott, és elárulta, hogy szerinte mi volt a döntő faktor az összecsapáson.

– A Győr kemény ellenfél, de a második félidőben magabiztosan érezhettük magunkat, a gólunk után voltak lehetőségeink, amiket sajnos kihagytunk.

Az volt a különbség a két csapat között, hogy az ETO megfelelően értékesítette helyzeteit, mi pedig nem, illetve több párharcot nyertek nálunk.

– Újra össze kell szednünk magunkat, mennünk kell tovább, senki nem fog nekünk ajándékokat osztogatni, nekünk kell kiharcolni ezeket.

Az ír szakember szerint időre van szükség arra, hogy a téli érkezők beépítésével pótolják a távozó kulcsjátékosokat, ebből azonban nem áll sok csapata rendelkezésére: – Elveszítettünk két kiváló magyar játékost – utalt a Varga Barnabás, Tóth Alex kettősre. – Az újakat be kell építenünk, illetve szükség van változtatásokra is. Nagyon kevés ideje vannak itt, Franko gólja igazi csatáros befejezés volt. Kell egy kis idő, hogy igazán összerázódjunk, de a fociban nincs sok idő erre, úgyhogy ezt minél hamarabb meg kell oldanunk.

A Ferencváros csütörtökön az angol Nottingham Forest otthonában zárja az Európa-liga alapszakaszát, majd vasárnap a Paks elleni idegenbeli rangadóval folytatja az NB I-et.

 

