fradietonb igróf dávidrobbie keanevereség

Gróf kifakadt a csapattársaira, szerinte ennél többet érdemel a Fradi

Az őszi bajnok Győr hátrányból fordítva 3-1-re győzött a címvédő Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 19. fordulójának vasárnap esti rangadóján. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a Fradi immár az ötödik vereségét szenvedte el a 2025/26-os idényben, másrészt kiderült, a bajnokcsapat egyelőre nem tudja pótolni a télen eligazolt Varga Barnabás, Tóth Alex duót. A csapat vezetőedzője, Robbie Keane szerint csapata túl sok hibát követett el, míg az újfent bravúrokat bemutató Gróf Dávid úgy véli, mindenkinek el kell gondolkodnia azon, miért is tart itt a Fradi.

Molnár László
2026. 01. 26. 5:10
Gróf Dávid újra fantasztikusan védett, nem rajta múlt, hogy a Fradi elveszítette a rangadót Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amire nem sokan számítottak, az ETO sorozatban hatodik sikerét aratta az élvonalban a Ferencváros 3-1-es legyőzésével, ráadásul több mint húsz év után tudott nyerni az Üllői úton. A sikernek köszönhetően négy pontra növelte a különbséget a harmadik helyre visszacsúszó Fradi csapatával szemben, amelyet ráadásul a Paks is megelőzött a tabellán, a kupagyőztes tolnaiak előnye két pont. Nem lesz egyszerű a folytatás – főleg az újabb, zsinórban nyolcadik címvédés –, mivel az FTC legközelebb a négyes győzelmi sorozatban lévő paksiakhoz utazik, majd jön a számára az első idei derbi az Újpest ellen a Groupama Arénában.

A Fradi nagyon nehéz helyzetbe hozta magát a győriek elleni vereségével
A Fradi nagyon nehéz helyzetbe hozta magát a győriek elleni vereségével Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Fradi játékosainak el kell gondolkodniuk Gróf Dávid szerint, hogy miért tartanak itt

A bajnokcsapat 36 éves kapusára a szurkolók nem szólhatnak egy rossz szót sem. Gróf Dávid a Panathinaikosz elleni csütörtöki, 1-1-re végződött Európa-liga meccsen szinte egyedül mentette meg a zöld-fehéreket a vereségtől, egyik bravúrja még a forduló védése elismeréséért is harcban állt. A győriek ellen sem tehetett a gólokról, ám hogy nem lett súlyosabb a címvédő veresége, abban ismét szerepet vállalt a bravúrjaival. A találkozó végén csalódottan nyilatkozott a FradiMédiának.

– Nagyon rosszul kezdtük a meccset, az első negyedórában, húsz percben voltak meleg pillanatok. Aztán valahogy kijöttünk ebből, és úgy gondolom, hogy mi kontrolláltunk. A második félidőben megszereztük az első gólt is, szerintem lezárhattuk volna a meccset, utána viszont mintha szinte teljesen összeomlottunk volna. 

Nagyon sok embernek, beleértve magamat is, mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy itt az NB I-ben miért így sikerülnek a meccsek, főleg hazai pályán. 

A Fradi ennél sokkal többet érdemel – fogalmazott igencsak indulatosan Gróf.

Robbie Keane úgy véli, képesek lesznek megvédeni a bajnoki címüket, de nem szabad ennyit hibáznia a csapatnak
Robbie Keane úgy véli, képesek lesznek megvédeni a bajnoki címüket, de nem szabad ennyit hibáznia a csapatnak Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Robbie Keane: Sokat hibáztunk!

A találkozó után természetesen Robbie Keane sem kímélte saját csapatát, ugyanakkor kiemelte, a szurkolók adjanak egy kis időt a Kovacevic, Acolatse csatárkettősnek. Hisz abban, hogy képesek lesznek megvédeni a bajnoki címüket. A vereség okát elsősorban abban látja, hogy túl sokat hibáztak a játékosai:

  • túl sok párharcot és második labdát vesztett a csapat
  • főleg középen vesztettek sok labdát, 
  • sok volt az apró buta hiba

– Amikor elveszted a két legjobb játékosodat, akkor időt kell hagynod az újaknak, alkalmazkodni kell a új helyzethez, de az a gól, amit Franko lőtt, az az ő erőssége, míg Elton jól ismeri az NB I-et, kell egy kis idő nekik, de nyilván erre nincs lehetőség, mindent a lehető leghamarabb kell végrehajtanunk. A második félidőben jól játszottunk, volt később két nagy helyzetünk, amik nem mentek be, ez megbosszulta magát, ez döntött ma, az ellenfél jobban sáfárkodott a helyzeteivel. A mi részünkről túl sok volt a hiba – jelentette ki a fradi.hu kérdésére Fradi ír vezetőedzője, aki ismét elmondta, hogy az sem segítette őket, hogy meg kell küzdeniük a „magyar szabállyal”.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekdk

Újabb bizonyíték került elő arra, hogy Magyar Péter nagyon nagy bajban van

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a lepel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.