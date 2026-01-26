Gróf kifakadt a csapattársaira, szerinte ennél többet érdemel a Fradi

Amire nem sokan számítottak, az ETO sorozatban hatodik sikerét aratta az élvonalban a Ferencváros 3-1-es legyőzésével, ráadásul több mint húsz év után tudott nyerni az Üllői úton. A sikernek köszönhetően négy pontra növelte a különbséget a harmadik helyre visszacsúszó Fradi csapatával szemben, amelyet ráadásul a Paks is megelőzött a tabellán, a kupagyőztes tolnaiak előnye két pont. Nem lesz egyszerű a folytatás – főleg az újabb, zsinórban nyolcadik címvédés –, mivel az FTC legközelebb a négyes győzelmi sorozatban lévő paksiakhoz utazik, majd jön a számára az első idei derbi az Újpest ellen a Groupama Arénában.

A Fradi nagyon nehéz helyzetbe hozta magát a győriek elleni vereségével Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Fradi játékosainak el kell gondolkodniuk Gróf Dávid szerint, hogy miért tartanak itt

A bajnokcsapat 36 éves kapusára a szurkolók nem szólhatnak egy rossz szót sem. Gróf Dávid a Panathinaikosz elleni csütörtöki, 1-1-re végződött Európa-liga meccsen szinte egyedül mentette meg a zöld-fehéreket a vereségtől, egyik bravúrja még a forduló védése elismeréséért is harcban állt. A győriek ellen sem tehetett a gólokról, ám hogy nem lett súlyosabb a címvédő veresége, abban ismét szerepet vállalt a bravúrjaival. A találkozó végén csalódottan nyilatkozott a FradiMédiának.

– Nagyon rosszul kezdtük a meccset, az első negyedórában, húsz percben voltak meleg pillanatok. Aztán valahogy kijöttünk ebből, és úgy gondolom, hogy mi kontrolláltunk. A második félidőben megszereztük az első gólt is, szerintem lezárhattuk volna a meccset, utána viszont mintha szinte teljesen összeomlottunk volna.

Nagyon sok embernek, beleértve magamat is, mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy itt az NB I-ben miért így sikerülnek a meccsek, főleg hazai pályán.

A Fradi ennél sokkal többet érdemel – fogalmazott igencsak indulatosan Gróf.

Robbie Keane úgy véli, képesek lesznek megvédeni a bajnoki címüket, de nem szabad ennyit hibáznia a csapatnak Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Robbie Keane: Sokat hibáztunk!

A találkozó után természetesen Robbie Keane sem kímélte saját csapatát, ugyanakkor kiemelte, a szurkolók adjanak egy kis időt a Kovacevic, Acolatse csatárkettősnek. Hisz abban, hogy képesek lesznek megvédeni a bajnoki címüket. A vereség okát elsősorban abban látja, hogy túl sokat hibáztak a játékosai:

túl sok párharcot és második labdát vesztett a csapat

főleg középen vesztettek sok labdát,

sok volt az apró buta hiba

– Amikor elveszted a két legjobb játékosodat, akkor időt kell hagynod az újaknak, alkalmazkodni kell a új helyzethez, de az a gól, amit Franko lőtt, az az ő erőssége, míg Elton jól ismeri az NB I-et, kell egy kis idő nekik, de nyilván erre nincs lehetőség, mindent a lehető leghamarabb kell végrehajtanunk. A második félidőben jól játszottunk, volt később két nagy helyzetünk, amik nem mentek be, ez megbosszulta magát, ez döntött ma, az ellenfél jobban sáfárkodott a helyzeteivel. A mi részünkről túl sok volt a hiba – jelentette ki a fradi.hu kérdésére Fradi ír vezetőedzője, aki ismét elmondta, hogy az sem segítette őket, hogy meg kell küzdeniük a „magyar szabállyal”.