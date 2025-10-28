Megérte az áldozat az ország kedvencétől, ikertestvére élt a felkínált lehetőséggel

Két évvel első világbajnoki címét követően 10 kilogrammal fentebbi súlycsoportban mérette meg magát Márton Luana, aki Bakuban az 57, ezúttal a 67 kilogrammosok mezőnyében múlt felül mindenkit. A súlycsoport olimpiai bajnoka, iktertestvére, Viviana nem keresztezte az útját.

Márton Luana immár kétszeres tekvandó-világbajnok Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Márton Luana nem ingott meg

Nem sok esélyt adott a riválisoknak a 19 esztendős magyar harcos. Az UTE Spanyolországban élő kiválósága hat küzdelemből ötöt is 2-0-ra nyert meg, egyedül a negyeddöntőben veszített menetet, egy intés miatt került hátrányba Jie Song ellen, akit végül 2-1-re legyőzött. A Magyar Taekwondo Szövetség beszámolója szerint a párizsi bronzérmes Kristina Teachout is magabiztosan múlta felül a magyar versenyző, aki a tokiói aranyérmes Matea Jelicen imponáló fölénnyel jutott túl a negyeddöntőben.

A döntőben a 2021-es olimpián negyedik Milena Titoneli sem tudta megállítani, a meneteket 8-1-re és 2-1-re, a mérkőzést 2-0-ra nyerte meg Márton Luana, aki az első magyar lett a sportágban, aki kétszeres világbajnok!

Elnöki dicséret

A hazai szövetség elnöke, Márton Zsolt Krisztián – aki névrokona az ikreknek – az MTI-nek méltatta a sporttörténelmi sikert elérő versenyzőt.

– Ugyanazt hozta a kislány, amit a testvére a párizsi olimpián, az első pillanattól látszott, hogy megállíthatatlan. Ami külön érdekes, hogy az év eleji eredményei alapján nem lehetett következtetni erre a nagyszerű teljesítményre.

Szinte csodát tett, nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon keményen dolgozott, és fantasztikus eredményt ért el, annál is inkább, mert az európai országok nem nagyon szereztek érmet ezen a világbajnokságon, eddig Ázsiának állt a zászló. A kevés európai éremből nyert most egyet Magyarország – örömködött Márton Zsolt Krisztián.

Így ünnepelte olimpiai bajnoki címét Márton Viviana, akinek ikertestvére, Márton Luana immár kétszeres világbajnok Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Felkészül az ikertestvére

A Márton ikrek tovább írhatják a magyar tekvandó sikertörténetét. A kínai Vuhsziban zajló világbajnokságon az immár kétszeres világbajnok, a párizsi olimpiáról – a kvalifikációs tornán elvérezve – 57 kilogrammban lemaradt Luana után az olimpiai bajnok Viviana szerdán fog versenyezni.

A párizsi olimpián az éppen a 67 kg-os súlycsoportban aranyérmes és egyből az ország kedvencévé avanzsáló Viviana 67 helyett most 62 kilogrammban méreti meg magát. Azzal az áldozattal, hogy vállalta a fogyasztást, az ikertestévérét hozta helyzetbe, aki élt a lehetőséggel.

Az ellenfelek csak kapkodják a fejüket, éppen melyik Márton-lány jön szembe. A lényeg, hogy Luana és Viviana pontosan tudja, mit csinál a szőnyegen.